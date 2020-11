Winyle sprzedają się najlepiej od 1990, sprzedaż kaset wystrzeliła

Winyle i kasety mogą podziękować koronawirusowi

Jak wynika z danych The Guardian, kiedy prawie wszystkie inne fizyczne nośniki zaliczają spadek, rynek winyli urósł w przeciągu ostatnich 12 miesięcy o 10 proc. i do końca 2020 ma przekroczyć wartość 100 mln funtów (ponad 500 mln zł). W tym roku oczekuje się także, że zostanie pobity rekord sprzedaży – ponad 4,3 mln sprzedanych egzemplarzy, co uczyni 2020 najlepszym rokiem pod tym kątem od dokładnie 30 lat. Tyle bowiem sprzedano w… 1990. Jeżeli jednak mówimy o wzrostach, to nie możemy nie wspomnieć o jeszcze jednym powracającym graczu – kasetach. Te, według The Guardian zanotowały aż 85 proc. wzrost sprzedaży. Wartość rynku wyceniono na milion funtów i choć daleko im do płyt CD (33 mln funtów) to pamiętajmy, że sprzedaż tych drugich z roku na rok spada, celując w tym roku w najniższą wartość od 1987.