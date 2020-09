Windows XP przeszedł do historii jako jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy system operacyjny w historii. Świadczy o tym wiele czynników, chociażby niesamowicie długie wsparcie, które trwało aż 12 lat. I pomimo tego, że od 2014 r. jego użytkowanie wiąże się z coraz większym niebezpieczeństwem (brak poprawek bezpieczeństwa, powszechnie znane exploity) to wciąż więcej niż jeden na sto komputerów korzysta właśnie z XP. Jeżeli wierzyć statystykom, jego udział w rynku jest większy nawet niż Ubuntu. Co więcej, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, to wiele maszyn takich jak elektroniczne bilboardy, projektory czy interaktywne mapy w centrach handlowych korzysta właśnie z XP jako systemu operacyjnego, co bardzo dobrze widać, kiedy coś pójdzie nie tak. Nie ma się co dziwić producentom – jeżeli coś (w większości przypadków) działa, to po co to zmieniać. Dlatego też dzisiejsze wydarzenie jest dla społeczności tak istotne.

Kod źródłowy Windows XP w sieci. Będzie się działo

Jak donoszą źródła, na 4chanie od rana fruwają linki do pobrania kodu źródłowego Windows XP. Dla „zwykłego” użytkownika taka informacja zapewne niewiele wnosi do jego życia, jednak potencjalne zastosowania takiego kodu są bardzo duże. Przede wszystkim, ze względu na swoją popularność i długi okres wsparcia, Windows XP to platforma na którą wyszło dużo więcej programów, gier i która zebrała dużo szersze grono fanów niż np. Windows ME czy 98. Dlatego też jestem zdania, że już niedługo zobaczymy coś w rodzaju Windowsa XP Ultra, czyli stworzony przez społeczność system Windows, w którym nie tylko załatane są wykryte podatności, ale też, który będzie można bezpiecznie połączyć z internetem i używać na co dzień. Możliwe będzie więc stworzenie komputera, który wykorzystamy nie tylko do retrogrania, ale też codziennych czynności. Dzięki kodowi źródłowemu możliwe też będzie takie zmodyfikowanie środowiska Windows XP, by uruchamiał się on na sprzętach, na których normalnie uruchomić by się go nie dało. Spodziewajmy się więc wysypu bardzo ciekawych pomysłów.