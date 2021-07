Windows wypuści… własne distro Linuxa?

Z tego też względu z Githuba nie pobierzemy pliku ISO, jednak jeden z inżynierów Linux System Group na stronie Microsoftu instruuje, w jaki sposób możemy pobrać oprogramowanie i zainstalować je np. na maszynie wirtualnej . Jest to więc kolejny krok, który przybliża Microsoft i oprogramowanie otwartoźródłowe. Jaki będzie następny krok? Niektórzy nalegają, by np. starsze systemy Windows przeszły na licencję otwartoźródłową, by pasjonaci mogli aktualizować ich zabezpieczenia i używać ich na co dzień. Wraz z końcem wsparcia dla każdego systemu pojawia się zawsze petycja w tej sprawie. Najbliższa będzie pewnie w 2025 r. kiedy „umrze” Windows 10 – zobaczymy, co wtedy powie firma z Redmond.

Źródło.