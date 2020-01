To chyba wystarczający powód, żeby przejść na Windows 10. Popłoch w Microsofcie

KrebsOnSecurity podaje, że niektóre instytucje już otrzymały od Microsoftu łatkę – to przede wszystkim ośrodki militarne i rządowe w Stanach Zjednoczonych, a także newralgiczni klienci biznesowi. Przy okazji otrzymania poprawki, wszystkie organizacje musiały podpisać umowy zachowania poufności, które w ocenie Microsoftu mają zapobiec rozprzestrzenieniu się wiedzy na temat szczegółów błędu bezpieczeństwa. Wiadomo jednak, że ten dokument obowiązuje do dzisiaj – jutro więc najpewniej dowiemy się dokładnie, czego dotyczy odkryty błąd.

Błąd został odkryty w pliku crypt32.dll, który obsługuje certyfikaty oraz komunikację kryptograficzną w ramach CryptoAPI. CryptoAPI natomiast wykorzystują takie programy jak Microsoft Edge do zarządzania wrażliwymi danymi. A zatem, chodzi również o komunikację w ramach globalnej sieci, realizowaną przez zwykłych użytkowników. Błąd w pliku może spowodować, że atakujący będzie mieć możliwość modyfikacji cyfrowych podpisów, a następnie uzyskanie kontroli nad maszyną i m. in. wprowadzenie do niej złośliwych programów.