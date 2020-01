Ach ten niesłowny Microsoft. Miał nie wspierać Windows 7, a i tak go załatał…

Winnym okazała się być aktualizacja oznaczona numerem KB4534310 – po jej wdrożeniu, jedno z ustawień tapety powoduje wyświetlanie się czarnego tła. Microsoft dosyć szybko zidentyfikował istotę problemu i zareagował stosownym uaktualnieniem. Jednak wiele wskazywało przez jakiś czas, że użytkownicy domowi, którzy nie mają dostępu do programu ESU, muszą obejść się smakiem. Tyle, że… Microsoft zachowałby się po prostu bardzo źle, rozgrywając tę sytuację w taki właśnie sposób.

Bo wyobrażacie sobie, że Microsoft na koniec psuje Windows 7, by potem nigdy go nie naprawić? To wcale nie jest dobre pożegnanie z naprawdę dobrym systemem operacyjnym

Gdyby Microsoft pozostał nieugięty i uznał, że „trzeba trzymać się terminów – bez wyjątków”, mogłoby być bardzo „ciekawie” (a raczej nieciekawie dla Microsoftu. Wyobrażam sobie, co działoby się w mediach społecznościowych, gdyby użytkownicy dowiedzieli się o tym, że w Windows 7 stworzono błąd, który nigdy nie zostanie załatany z powodu wygaśnięcia wsparcia technicznego. Wielu użytkowników najpewniej stwierdziłoby, że gigant zrobił to specjalnie, by zmusić rynek do masowego przejścia do Windows 10 (co byłoby bzdurą – czy takie rzeczy jak tło mogą zmusić kogokolwiek do przejścia na nowszą wersję OS-u?!).

Microsoft jednak stwierdził, że nie zamierza ryzykować mini-skandalu w sytuacji, w której wystarczy wydać prostą poprawkę i można uniknąć potencjalnych narzekań tych, którzy jeszcze nie przesiedli się z Windows 7 na Windows 10. Dlatego postanowiono o „rozszerzeniu” wsparcia dla Windows 7.