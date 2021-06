Windows 11 usprawni pracę z wieloma ekranami i zarządzanie oknami aplikacji

Źródło: Windowslatest

W ustawieniach systemu w zakładce Ekran pojawią się nowe opcje, które pozwolą aktywować zapamiętywanie układu i lokalizacji okien na podstawie tego, jak wiele monitorów jest podłączonych. To bardzo pomocne, ponieważ w przypadku, gdy regularnie odłącza się laptopa od zewnętrznego ekranu, by popracować gdzie indziej, to po powrocie nie zawsze udaje się przywrócić dokładnie to samo środowisko (szczególnie, gdy używa się wirtualnych pulpitów).

Windows 11 jest bardziej wydajny od Windowsa 10

Wielokrotnie powstawał u mnie spory bałagan, gdy tak postępowałem, dlatego mam nadzieję, że po wprowadzeniu tej opcji w ustawieniach Windows 11 sytuacja ulegnie zmianie. Druga z nowinek to automatyczne minimalizowanie okien aplikacji, które był otwarte na zewnętrznym ekranie po jego odłączeniu. W tym przypadku także efektem był nie lada ambaras z wieloma aktywnymi jednocześnie oknami, dla których nie ma miejsca na jednym ekranie.

Łatwiejsze przypinanie okien aplikacji w Windows 11

Na tym jednak nie koniec, choć druga z nowości jest już nam znana od pewnego czasu, a mowa oczywiście o wygodnym przypinaniu okien aplikacji do krawędzi ekranu. Do tej pory można to było zrobić przyciągając pasek tytułu okna do jednej z krawędzi lub rogu ekranu albo za pomocą skrótów klawiaturowych (Win + strzałka). Nie są to jednak zbyt oczywiste metody i jeśli użytkownik nie natrafi na nie samodzielnie lub nie zostanie poinstruowany, to nie będzie świadomy takich możliwości. Wiem o tym doskonale, ponieważ większość osób, które znam, a które uznałbym za zwykłych użytkowników, nie korzysta z takich metod w ogóle. Microsoft postanowił więc to nieco poprawić.

