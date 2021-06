„Nietrzymanie” pewnych ustawień przez system jest istotnym problemem. Dlaczego? Bo po każdej dużej aktualizacji wszystko powinno być dokładnie tak, jak przed jego przeprowadzeniem. To brzmi jak „oczywista oczywistość” – tak powinien zachować się intuicyjny software. W świecie Windows niektóre rzeczy nie należą do w pełni oczywistych i z tego rodzą się istotne problemy. Użytkownik, zgadzając się (lub nie) na aktualizację, czekając na pojawienie się odświeżonych okienek musi mieć pewność, że nic mu nie zginie, wszystko będzie działać i nie będzie musiał robić nic ponad zapoznanie się z nowościami. Bo gdy przychodzi mu robić de facto za system ostatnie szlify, wynikające wprost z niezrozumiałego zachowania OS-u, przechodzi mu ochota na kolejne uaktualnienia. A przecież Microsoftowi chodzi o to, by każdy okienka aktualizował, prawda?

Punkt drugi – funkcjonowanie systemu. Microsoft musi znaleźć jakiś sposób na to, by awarie systemu zdarzały się rzadziej tuż po zaktualizowaniu okienek. Gigant zaliczył parę brzydkich wpadek z zapętlającymi się bez końca maszynami, błędami lub niedziałającymi urządzeniami. Niektóre wynikały wprost z niedopatrzeń po stronie Microsoftu, a inne to efekt opieszałości / niedokładności dostawców sprzętu, którzy nie przygotowali lub przygotowali wadliwe sterowniki dla komponentów. Windows 11, aby zostać ciepło przyjętym oraz dobrze ocenianym w przyszłości OS-em, musi być jeszcze bardziej niezawodny. Ale umówmy się – na tak duży projekt jakim jest Windows 10… i tak jest naprawdę dobrze. Jeden raz Windows 10 kompletnie mi się wysypał po uaktualnieniu. I to wszystko na przestrzeni sześciu lat. Usprawnienie tego aspektu jest o tyle istotne, że Windows to już nie produkt, który bierzemy z półki i jest on generalnie niemal taki sam przez cały okres życia. To produkt – usługa, która z roku na rok otrzymuje nowe funkcje i mogą zmienić się nawet jego szaty. Aktualizuje się go znacznie częściej (kilka uaktualnień w miesiącu to żaden problem) i jest to szalenie istotny, potrzebny proces.

Użytkownicy oczekują lepszych aplikacji multimedialnych

Owszem, wszystko w Windows możesz sobie zainstalować. Ale dlaczego to, co jest dostarczane z systemem nie może być naprawdę dobre? Aplikacja do obsługi materiałów wideo – słaba. Podstawowy program graficzny – trywialny jak budowa cepa z uwzględnieniem przedcepia, pocepia i śródcepia. Moduł do tworzenia i modyfikowania zrzutów ekranowych? Chciałbym w tym momencie użyć mema z Panem z TV Marketu, gdzie mówi on: „Panie, idź pan w ch**”. Sądziłem, że narzędzie „Wycinanie” zostanie zastąpione czymś naprawdę dobrym. Tyle, że „Wycinek i szkic” nie pozwala mi zrobić prostej linii. Postawić obiektu – strzałki wskazującej na konkretne miejsce, część tekstu. Brakuje tego. A sądziłem, po raz pierwszy uruchamiając ten moduł że to oczywiste, że ludzie robiący screenshoty na komputerach bez dotyku będą potrzebowali wskaźników, strzałek, dymków, czegokolwiek.

Funkcje multimedialne absolutnie nie są mocną stroną Windows. I generalnie umówmy się, nigdy nie były. W tym zakresie prym wiedzie macOS, w którym mnóstwo rzeczy z grafikami, zrzutami zrobisz za pomocą dostarczanych wraz z OS-em programów. Czynność odnosząca się do multimediów, użycia części ekranu lub szeroko pojętej przenikalności interfejsów – między telefonem a komputerem na Windows (to ostatnie w konfiguracji Android < -> Windows / iOS < -> Windows) trwa zauważalnie dłużej niż to samo realizowane w macOS / iOS < -> macOS. Kwestia komunikacji smartfona z komputerem wynika w dużej mierze z tego, że Apple działa w obrębie własnego ekosystemu. Jednak kwestie multimedialne powinny być rozwiązane znacznie lepiej w Windows. Od zawsze. I miejmy nadzieję, że to „Windows 11” poprawi.

Nie mam zbyt wiele życzeń, bo sam nie wiem czego dokładnie się spodziewać. Wiadomo natomiast, że Windows 11 ma przynieść zmiany (na lepsze) w obsłudze hybrydowych procesorów, gigant istotnie przyłoży się do kwestii zmiany interfejsu i być może nawet poprawy stosów odpowiedzialnych za komunikację Windows z interfejsami bezprzewodowymi. Wszystkiego dowiemy się już dzisiaj. Czekamy!