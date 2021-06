Windows 11 może popełnić najgorszy błąd Windowsa 10

Windows 11 z miejsca stał się hitem internetu. Zewsząd można znaleźć kolejne informacje o tym, czym będzie nowy system operacyjny od Microsoftu, jak będzie działał i jakie funkcje przyniesie. Niedawne doniesienia sugerują, że może on być znacznie szybszy niż Windows 10, prawdopodobnie tracąc przy tym nieco ze swojej wstecznej kompatybilności. Microsoft wciąż jednak twierdzi, że to, co zaprezentuje 24 czerwca będzie aktualizacją dla Windows 10, nawet jeżeli wyciekła już do sieci data wygaszenia wsparcia „dziesiątki”, jasno zaznaczając, że zmiana ma być osobnym systemem. Niezależnie od tego, jak finalnie będzie wyglądała dystrybucja systemu (nie wyobrażam sobie, by Windows powrócił do płacenia za nową licencję dla osób które już posiadają „10”), obawiam się, że to nowe otwarcie dla Windowsa będzie mniej spektakularne, niż sobie by w Redmond życzyli. Dlaczego?

Nowy Windows – stare demony

Pomyślcie przez chwilę – co was najbardziej irytuje w Windowsie 10. Dla niektórych będzie to niespójne UI, dla innych – niestabilne działanie. Mam jednak wrażenie, że dużą część osób najbardziej irytują aktualizacje, które wnoszą do systemu raczej niewiele, powodując przy tym spore problemy. O tym, dlaczego tak się dzieje i dlaczego nie do końca jest to wina samego Windowsa, pisałem już wcześniej. Nie neguję jednak, że skoro Microsoft przestawił się na taki proces dystrybucji systemowych funkcji, to powinien był lepiej rozplanować ich testowanie. Pomysł z wcześniejszymi wersjami systemu testowanymi nie przez samych testerów, a przez early adopterów w specjalnych kręgach szybszych aktualizacji nie sprawdził się, ponieważ duża część krytycznych błędów pozostawała niewykryta. Jeżeli dodamy do tego brak możliwości wypisania się z procesu aktualizacji, mamy przepis na wizerunkową katastrofę, która na pewno w jakimś stopniu przyczyniła się do tego, że firma z Redmond chce się odciąć od Windowsa 10.