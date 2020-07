Windows 10 pełen paradoksów. Dobry, a jednak nudny [ANKIETA]

Poszukiwałem odpowiedzi na problemy Windows 10. I… znalazłem coś ciekawego

Drodzy Czytelnicy, często zarzucacie polskim mediom technologicznym, że są one „kalką” naszych zagranicznych odpowiedników. Poniekąd macie rację. Z drugiej strony jednak, tam dzieje się więcej i tamtejsi dziennikarze mają znacznie szerszą wiedzę, z pierwszej ręki. Powołam się więc na onMSFT, gdzie znalazłem bardzo ciekawy cytat pochodzący od byłego pracownika Microsoftu, który dość jasno opisuje problem, który trawi Windows 10. I wiecie co? Sporo z tego by się zgadzało.

Warto zauważyć, że transformacja kulturowa nie nastąpiła w takich miejscach, jak Windows, gdzie Nadella po prostu przeorganizował zasoby pracownicze. Zamiast podążać za swoim osobistym manifestem zmiany kultury, po prostu zamienił ludzi z Windowsa na „szaleńców” z Windowsa Phone’a. Ci sami ludzie, którzy w ciągu dekady nie byli w stanie opracować zwycięskiej strategii dla telefonów komórkowych, nagle otrzymali zadanie opracowania zwycięskiej strategii dla desktopów. Niespodziewanym rezultatem jest to, że Windows kontynuuje swoją tradycję nudnego, wadliwego oprogramowania i konsekwentnie nieudolnych aktualizacji. „Szaleńców” nie da się naprawić, a prawdziwe talenty w Windows i różnorodność ich pomysłów pozostają zakopane pod wpływami szaleńców.

onMSFT via ZDNet – James Whittaker (tłum.)

Łapiecie, rozumiecie? Ludzie, którzy wcześniej tworzyli projekt Windows Phone zostali oddelegowani do desktopowej odsłony. Idea „zunifikowanego Windows” to mrzonka, PR-owa zagrywka. Nie twierdzę, że przez to Microsoft jest zły – być może zrobiłbym dokładnie to samo i miałbym na to jakieś argumenty. Ale sami zauważcie, to nie do końca działa. Windows 10 trawią problemy, które są naprawdę istotne. Wadliwe aktualizacje, niewdrażane (choć obiecane) funkcje, swego rodzaju stagnacja. Ja nie chcę, by Windows 10 zaczął biegać, skakać, połykać kule ogniste i robić bitą śmietanę. Niech się zmienia – przede wszystkim na lepsze.

A z czym mamy do czynienia obecnie? Każda aktualizacja to kolejny nagłówek: „zepsuło się to, czy tamto”. Te, które dodają nowe funkcje najczęściej są sprawcami niesamowitych czasami problemów. Pamiętacie skandal wręcz związany z usuwanymi plikami przez system? To nie powinno się stać – nigdy. Meandry świata tworzenia oprogramowania pokazują, że zepsuć może się wszystko. Ale od Microsoftu i Windows 10 oczekuje się więcej. Oczekiwano więcej. Pompowano balonik, który okazał się być lekko sflaczałym kawałkiem lateksu. Choć mimo wszystko dobrym, użytecznym.