„Brakuje mi pewnych funkcji w Windows 10.” – taką odpowiedź wybrało 5,4% procent wszystkich respondentów (36 osób). Nie wiemy jakie to funkcje, ale ich brak został odnotowany. Może dowiemy się o nich w komentarzach? Zapraszamy do dyskusji pod tym wpisem!

A co z awariami Windows 10? „Windows 10 sprawiał mi poważne problemy” to odpowiedź, którą wybrało 4,5% respondentów (dokładnie 30 osób). To całkiem niezły wynik dla Microsoftu, aczkolwiek bardzo, bardzo istotny. Jeżeli 4,5% klientów zgłasza poważne problemy, to coś jest nie tak. W sumie, w Windows wiele może pójść nie tak ze względu na mnogość konfiguracji, na których ten OS musi pracować. Mnóstwo rzeczy może się zepsuć.

Szczegółowe odpowiedzi Czytelników. Oto, jak wypowiadaliście się samodzielnie o Windows 10

bedę uzywał 7 tak długo, jak się da

Oooo, Drogi Panie. Już się nie da. Dla Twojego bezpieczeństwa lepiej będzie, żebyś przeszedł wyżej. Mimo wszystko.

Wszystko jest dobrze, poza sytuacjami kiedy aktualizacje przekręcął mi zegar biosu na rok – 7 i muszę muszę to przekręcać samemu, czyli ustawić rok 2199 (max. na Biosie mojego kompa) i odpalać na tym Windowsa i czekać aż sam ustawi mi właściwy rok. No i wciąż płaczę po każdej aktualizacji kiedy otwieram rejestr windowsa i klucz od motywu Aero (Został po aktualizacji z Windowsa 7) i wciąż jest tam status disabled i wszystkie informacje o motywie (theme data i theme info) są na 0.

Z czymś takim nigdy się nie spotkałem – próbowałeś może szukać rozwiązania tego problemu na forach pomocy Microsoftu?

Hm. W sumie kilka odpowiedzi jest tutaj poprawnych. Z newsów ogólnie, słyszy się że Microsoft znowu planuje wprowadzać modyfikacje w Menu Start oraz paru innych miejscach w shellu. Zamiast tego, na przykład, fajnie by było jakby w końcu zrobili dark mode poprawnie, a nie, że w Panelu Sterowania połowa obszaru jest czarna, a połowa biała. Największą wadą tego systemu jest jego niespójność, jak wszystko wydaje się być ciągle na placu budowy. To jest coś w rodzaju wiecznej bety. A to na 2004 performance na HDD jest lepszy, ale zaś z kolei problemy z drukarkami. W ekspolatorze niepotrzebnie wprowadzono redesign paska wyszukiwania, zachowywał się bardziej jak Cortana. Rezultat? Oczywiście, że nagle Windows nie potrafi eksploratorem wyszukiwać plików. Na 1809 takich problemów. Miło by było, gdyby Microsoft w końcu wziął się w garść i ujednolicił system od podstaw. Zaczynając od pozbycia się elementów pamiętających czasy Windowsa 3.11 (tak, w Win10 da się znaleźć pozostałości po eksploratorze właśnie z tej epoki.) Niestety, zamiast tego Microsoft ciągle wprowadza nowe rozwiązania, a te stare pozostawie w stanie takim jakim były. Gdyby nie fakt, że używam NVIDII jako grafiki, prawdopodobnie leciałbym już dawno na Hackintoshu albo po prostu na Linuxie. A szkoda, bo Windows 10 mógłby być naprawdę bardzo dobrym systemem.

To bardzo długa, ale trafna wypowiedź. Również mam wrażenie, że Windows 10 to ciągły plac budowy i bardzo Ci dziękuję za takie podejście do tematu. Wyszukiwarka działa obecnie lepiej, ale to nie jest to, czego oczekują użytkownicy. Świetne podejście do tematu!

Os to od nie być ciekawy, ma być niezauważalny. Jak w7 był.

Według mnie macOS jest „niezauważalnie ciekawy”. I co teraz zrobisz? ;)

Windows mimo, że jest niedopracowany i niespójny to w świecie inżynierskim jest jedyną opcją. Wg. ekspertów od bezpieczeństwa, Windows jest dużo bezpieczniejszy od konkurencji ale efekt skali i głupota użytkowników psują statystki.

Coś w tym jest. Biznesy, high-tech nie potrafią bez Windows żyć. Niejako jesteśmy na niego „skazani”. ;)

Najgorszy system w historii.

Ostro!

Korzysta mi sie dobrze z Windows 10 ale trzeba poprawic Windows Uptade

Zapewne mówisz o aktualizacjach, które potrafią się zepsuć. Cóż… trudno mi powiedzieć, czy cokolwiek się w tej materii poprawi.

Windows musi być ładniejszy.

Ja bym odrzekł: „spójniejszy”. Za spójnością idzie uroda.

Korzystać z Windows 10 to jak kopać się z koniem, zawsze jesteś na pozycji przegranego.

O matko, wiesz jaki bym poobijany chodził, gdyby tak było? Cóż to się u Ciebie stało?

Przy dzisiejszej ilości pamięci ram jakie mamy i dyskach SSD to system jakby się cofał w rozwoju bo wynajdywane jako nowości są rzeczy które już były wykorzystywane od lat

Gdybyś napisał konkretniej, to bym i konkretniej odpowiedział. ;) Chodzi o wydajność, czy funkcje?

Win10 jest bardzo dobrym systemem ale potrzebuje poprawek

Taką odpowiedź miałeś w kwestionariuszu. ;)

Windows zawiera za dużo śmieciowego softu/reklam i telemetrie

Które możesz odinstalować/ukryć, a telemetrię dezaktywować.

Windows 7 jest lepszy

Ale jest już „niebezpieczny”.

Brakuje mi lepszego rozpoznania przez MS potrzeb, nie tyle w Win10, co w całym ekosystemie. Np. w kontroli rodzicielskiej nie można łączyć programów w grupy i dla nich ustawiać zasad. Robią dużo ale ich rozwiązania są słabe.

Nie jestem rodzicem, ale rozpoznaję w tym bardzo istotną potrzebę. Mamy nadzieję, że Microsoft weźmie Twoje postulaty pod uwagę!

Windows jest ok, ale jak chcę niezawodny system to wybieram Linuxa

Ja z kolei nie mogę się przenieść na Linuksa – przyzwyczajenia… :(

U mnie zainstalowany system 10 zaczął coraz częściej się zawieszać i nie mogłem odpalić kilka programów. Te kafle w starcie są obrzydliwe, nie podobają mi się się ani trochę. Częste zawieszania nawet przy prostej pracy w Windows 10 gdzie Windows 7 tego nie ma. Zostaje na 7 nikt mnie nie przekona by mieć 10 po 3 miesiącach korzystania tragedia. Może gdyby system był stabilny i kontatybilny z wcześniejszymi Windowsami oraz mniej szpiegowania co mam w komputerze i dostęp do plików naszych tragedia. Nie ma co na 7 najlepiej mi się pracuje bez zacinania.

Może jakieś sterowniki? Nie wiem co Ci na to odpowiedzieć – tym powinien zająć się sam MS, bo to ciekawy przypadek.