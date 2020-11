To Microsoftowi powinno zależeć by Windows 10 działał na Makach z procesorami ARM

Wracając jednak do Windowsa 10. Microsoft nie musi zaczynać od zera, ma bowiem wersję systemu przeznaczoną dla Snapdragonów i innych procesorów ARM, wiec jest punkt wyjścia do przygotowania Windowsa dla applowego chipa M1. Wymagać to będzie oczywiście sporo pracy – trzeba okiełznać procesor i jego architekturę, inną akcelerację graficzną (Apple używa API Metal).

No dobrze, ale po co w zasadzie komuś Windows na Maku?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to raczej użytkownicy PC są bardziej zainteresowani systemem Apple niż odwrotnie. A jednak część osób korzystająca z Maków potrzebuje Windowsa – choćby po to, żeby uruchamiać na nim aplikacje, których nie znajdą na systemie od Apple. A tych jest całkiem sporo i doskonale rozumiem, że to łatwiejszy i lepszy sposób niż inwestowanie w drugi komputer, który będzie działał na Windowsie 10.