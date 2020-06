Menu Start w Windows 10 będzie jeszcze ładniejsze. Jak długo będziemy na nie czekać?

Właśnie tak ma działać nowe Menu Start, które zostanie wdrożone w przyszłym roku i co najważniejsze zmiany mają też dotknąć aktywnych kafelków zainstalowanych i przypiętych aplikacji. Nie wiemy, jak ma to ostatecznie wyglądać, ponieważ na udostępnionych grafikach aktywne kafelki są wyłączone i na półprzezroczystym tle znajdują się kolorowe ikony. Te same, które są w dalszym ciągu podmieniane w systemie w ramach regularnych aktualizacji systemu oraz aplikacji. Widoczna jest też inna modyfikacja – ikony na liście programów po lewej stronie pozbawione są otoczki i znajdują się zaraz obok nazwy aplikacji.

Nasz Menu Start. Użytkownicy powinni mieć wybór

Sprostanie oczekiwaniom użytkowników jest niezwykle trudne. Część z nich wolałaby wykonać krok naprzód i korzystać z nowych, lepszych rozwiązań. Należę do tej grupy i będę stale bronił obecności aktywnych kafelków w Menu Start. Dzięki nim można w mgnieniu oka uzyskać informacje, które potrzebujemy, a których moglibyśmy nie zauważyć przez dłuższy czas. Odświeżana w tle zawartość kafelków prezentuje liczbę nieprzeczytanych maili (ew. treść ostatniego z nich), aktualną pogodę, ważne newsy, nowe odcinki seriali czy wydania muzyczne i wiele więcej. Przywykłem do takiego serwowania mi kąsków informacji i wolałbym z tego nie rezygnować.

Dostrzegam jednak bardzo liczną grupę użytkowników, której Microsoft nie może nie zauważyć i pominąć. Ci użytkownicy od dawna wyrażają potrzebę posiadania wyboru, dlatego jeśli pojawi się szybka metoda na to, by wyłączyć (zdezaktywować) aktywne kafelki i uczynić Menu Start mniej skomplikowanym, a bardziej przejrzystym, to chyba wszyscy byliby zadowoleni. Jestem tylko ciekaw, czy w takich okolicznościach deweloperzy zupełnie nie zrezygnują ze wspierania aktywnych kafelków w swoich aplikacjach, gdyby okazało się, że zapotrzebowanie na nie jest wręcz marginalne.