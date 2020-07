Windows 10 z prezentami na 5. urodziny. Nowa aktualizacja zapowiedziana

Menu Start było bez wątpienia jednym z kluczowych elementów Windows 10. Jeśli miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że to właśnie od niego rozpoczęto projektowanie nowego systemu po tym, jak odebrany został Windows 8 i Ekran start, który miał być nowoczesnym wcieleniem klasycznego Menu.

Zaimplementowane zostały w nim nowe rozwiązania, jak aktywne kafelki, ale Microsoft powoli zmierza do ich… dezaktywacji, co dobitnie pokazują wykonywane od pewnego czasu ruchy. Owszem, systemowa Pogoda, Poczta czy Kalendarz nadal działają i sprawdzają się całkiem nieźle, ale deweloperzy nie przywiązują już do tej funkcji takiej uwagi, a kafelki w Menu Start coraz częściej wyświetlają po prostu ikonę aplikacji.

Windows 10 Insider Preview Build 20180 nie wnosi żadnej rewolucji, ale zawiera solidny szlif dla Menu Start, które będzie wyglądać o wiele lepiej – mowa o jasnej i ciemnej wersji motywu systemowego. Wszystko, co opisywałem przy okazji debiutu Windows 10 20161, teraz trafia do użytkowników. Można więc spodziewać się bardziej spójnego wyglądu Menu Start, gdzie tła kafelków będą jednej barwy (poza aktywnymi, które nadal wyświetlają dynamicznie aktualizowane informacje).