Aktualizacja KB4598291 dla Windows 10 przysparza nowych problemów

Aktualizacje systemu to jeden z tych elementów, który jest trochę jak hazard. Czasem można zyskać, czasem stracić. Zyskać: przede wszystkim nowe funkcje, poprawki bezpieczeństwa i co tam jeszcze najświeższe oprogramowanie ma nam do zaoferowania. Stracić zaś… czas (na instalację wszystkiego od nowa) i dane (to już w skrajnych sytuacjach, kiedy coś pójdzie NAPRAWDĘ źle). Ale najgorsza w tym wszystkim jest jednak ruletka – bo niezależnie od systemu, coś potrafi pójść nie tak. A Windows 10 jest tego idealnym przykładem — i mimo że sam nie korzystam z systemu operacyjnego Microsoftu już od dawien dawna, nieustannie jestem świadkiem problemów u znajomych i rodziny. A nawet w redakcji u jednych zawsze bez problemu, a inni nie mają wcale tak kolorowo.

Aktualizacja Windows 10 potrafi przynosić problemy z grami i aplikacjami… jak już uda wam się ją zainstalować

Jak informuje Windows Latest, aktualizacja dla Windowsa 10 KB4598291 trafiła do użytkowników. Nowości w oprogramowaniu miały przynieść między innymi załatanie bugów które przytrafiły się wraz z październikowowymi nowościami — w tym irytujący problem z przełączaniem się między aplikacjami za pośrednictwem Alt-Tab. Jeżeli jednak liczyliście na to, że wszystkie problemy zostaną zażegnane, to nie mam dla Was najlepszych wiadomości. Ani instalacja aktualizacji KB4598291 nie dla każdego jest równie łatwa.

Wielu użytkowników skarży się, że przy próbie instalacji aktualizacji KB4598291 będąc już blisko jej ukończenia otrzymują komunikat, że operacja się nie powiodła — a wszystkie pliki są usuwane. Największy pechowiec próbował zainstalować uaktualnienie systemowe pięciokrotnie – i ani razu się nie udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo nawet ci którym udało się zainstalować poprawki bez problemu mogą poszukiwać szybkich dróg, do ich usunięcia. Wszystko przez powodowane przez nie błędy, wśród których znalazły się m.in. problemy z uruchamianiem gier korzystających z komponentu DirectPlay. Przy próbie włączenia takiego produktu, tytuł po prostu się wykrzacza.

Wspomniane błędy nie dotykają wszystkich użytkowników — co też jest już standardem. U jednych wszystko działa bezbłędnie i są zachwyceni, inni chcą rwać włosy z głowy. Ze względu na wspomniane problemy warto wstrzymać się z instalacją aktualizacji KB4598291 — albo przynajmniej mieć na uwadze, że mogą pojawić się problemy i mieć w zapasie trochę więcej cierpliwości i najlepiej też kilka godzin. Tak na wypadek, gdyby i Was dotknęły irytujące bugi.