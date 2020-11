Dzieje się tak tylko w sytuacji, gdy dana odsłona systemu zbliża się do końca swojego okresu wsparcia, a wspomniana aktualizacja otrzyma ostatnią poprawkę 8 grudnia tego roku. Zazwyczaj dzieje się to na przestrzeni 6 miesięcy, ale nie tym razem i jeśli zastanawialiście się, dlaczego tak się stało, to odpowiedź na to pytanie będzie brzmieć tak samo, jak na wiele innych pytań: powodem była pandemia COVID-19. W kwietniu Microsoft wydłużył wsparcie dla aktualizacji 1809 aż do listopada.

Skoro terminy wsparcia dla 1809 i 1903 prawie się na siebie nałożyły można by zacząć podejrzewać, że wymuszona aktualizacja dla 1903 wystartuje lipcu. Tymczasem ukazała się październikowa aktualizacja dla Windows 10 (20H2) dla testujących wczesne wersje – można ją zaktualizować ręcznie w przypadku posiadania wersji 1903 lub nowszej.

Cykl wydawniczy Windows 10 wraca do normy

Ale Microsoft nareszcie wraca do cyklu wydawniczego. Trochę, ponieważ podjęcie decyzji o uruchomieniu wymuszonych aktualizacji nie dotyczy uaktualnienia z wersji 1903 na 20H2, lecz na 1909. Tam zmiany nie były zbyt duże, więc proces aktualizacji powinien przejść bezproblemowo i o to zapewne chodzi Microsoftowi. Co ciekawe, na horyzoncie już jawi się termin zakończenia wsparcia dla wersji 1909, która ukazała się w listopadzie 2019 roku i od tamtej pory liczymy około 18 miesięcy. A zatem za kilka miesięcy pojawi się kolejne wymuszone uaktualnienie na komputerach z tą wersją, by Windows 10 cały czas otrzymywał poprawki bezpieczeństwa.

Krótkie podsumowanie: