Prawdziwy powiew nostalgii: muzeum skórek do Winampa które przetestujecie w przeglądarce!

Archiwum skórek do Winampa bezpośrednio w przeglądarce

W Spotify czy Apple Music nie poczarujemy — aplikacje są jakie są. Szare, nudne, wszędzie takie same. Winamp właściwie u każdego mojego znajomego wyglądał inaczej — nierzadko wygląd aplikacji był tak kosmiczny, że nie potrafiłem się w nim odnaleźć, bo wszystko było poprzestawiane i najzwyczajniej w świecie nie umiałem znaleźć ukrytego w efekciarskich grafikach przycisku Play. Mam tu na myśli zwłaszcza te skórki, które odchodziły od klasycznego wyglądu. Póki co jednak muzeum skupia się właśnie na takim podejściu, co… no dla jednych może okazać się trochę nudne, ale z drugiej strony dawno nie trafiłem nic równie mocno tkwiącego w przeszłości.

Bo prostokątne okienko Winampa to dopiero płótno, na którym rozmaici twórcy pokazywali na co ich stać. Generatory skórek do aplikacji były wtedy łatwo dostępne i jeżeli ktoś miał tylko odrobinę zacięcia artystycznego, prawdopodobnie starał się co nieco w tym temacie poczarować. Ale wtedy obowiązywała zupełnie inna estetyka, o czym dość boleśnie przekonuję się przy przeglądaniu biblioteki skórek w wirtualnym muzeum. Tak dawno, a tak niedawno.