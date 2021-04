“Wilkołak” Wojciecha Chmielarza jako serial audio na Empik Go

Jak podobają się Panu seriale audio, które obok audiobooków są jeszcze inna szansą dla tego rynku?

Jestem fanem seriali audio, bo dzięki nim można skorzystać z tego, co napisałem i wprowadzić to na inny poziom. Podejść do tego z zupełnie innej strony, uruchomić w inny sposób wyobraźnię i przeinterpretować książkę. To bardzo ciekawe i mam nadzieję, że ta forma będzie się rozwijać i w przyszłości uda nam się zrobić takie produkcje z moich książek. Autor by się rozwijać musi sięgać po inne środki wyrazu, to dlatego na przykład zaangażowałem się w stworzenie słuchowiska.

Czy w tej nowoczesnej erze, gdy wszyscy są połączeni, wykorzystuje Pan np. media społecznościowe? Jak to wpływa na Pańską działalność?

Każdego dnia potrafię wygospodarować sobie trochę czasu, by utrzymać kontakt z czytelnikami, przypomnieć im o sobie. To dla mnie bardzo ważne, by dowiedzieć się czy i kto czyta moje książki, co inni o nich myślą, czy im się podobają. I najciekawsze rzeczy, jakie dowiedziałem się o swoich książkach, to właśnie w takich sytuacjach. Usłyszałem tam o tym się jak czytelnicy je interpretują i co z moich książek wyciągają. Nie ma to jednak wpływu na to co piszę, ponieważ sądzę, że autor powinien być wierny sobie i jeśli będzie dobrym autorem, to będzie wiedział, czego oczekują i potrzebują czytelnicy. Dla przykładu: Żmijowisko jest moją najpopularniejszą książką, ale nie powstawałaby, gdybym realizował życzenie czytelników i tworzył dalsze części cyklu o komisarzu Mortce.

O samym serialu, kulisach powstania oraz planach Empiku na przyszłość z tą kategorią produkcji audio rozmawiałem z producentem Pawłem Hebą oraz reżyserem Krzysztofem Czeczotem.

Dlaczego akurat „Wilkołak” ze wszystkich premier książkowych w ostatnim czasie został wybrany na materiał dla serialu audio Empik Go?

Książki Wojciecha Chmielarza doskonale przekładają się na formułę serialową, więc na wieść o nowej powieści zaczęliśmy pracę nad pomysłem audioserialu, którego premiera ma miejsce jeszcze przed premierą książki, a kolejne odcinki zbliżają nas do tej daty. Ci, którzy zaczną słuchać dziś „Wilkołaka” poznają tę wciągającą historię pierwsi. Mamy nadzieję, że odbiorcy zakochają się w tej mrocznej opowieści i pełnokrwistych postaciach – mówi Paweł Heba, producent serialu audio i Dyrektor Kreatywny Empik Go.

Jak wyglądają kulisy powstawania serialu audio jak „Wilkołak”? W jakim stopniu przypomina to plan klasycznego serialu?

Przygotowanie do pracy w serialu audio wyglądają zupełnie inaczej niż przygotowania do pracy w serialu telewizyjnym. W serialu liczy się przede wszystkim głos i energia postaci. Atmosfera opowiadanej historii. Dlatego przed realizacją serialu audio rozmawiamy z aktorami o postaci i o jej brzmieniu. W trakcie realizacji aktor czy aktorka grają sami. Nie ma innych bohaterów więc jak będą brzmiały odpowiedzi osób z którymi się dialoguje trzeba sobie wyobrazić. Oczywiście przy wsparciu reżysera. Dlatego praca w serialu audio jest tak trudna – mówi Krzysztof Czeczot, reżyser serialu.

Premiera serialu audio „Wilkołak” już dziś na Empik Go – pierwszy odcinek jest już online w aplikacji na iOS-a oraz Androida. Miłego słuchania!

Materiał powstał we współpracy z Empik Go