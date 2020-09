Wikipedia z nowym wyglądem. To pierwsza zmiana od 10 lat

Jeżeli mielibyśmy wybrać witryny internetowe, które mają najbardziej ugruntowaną pozycję w świadomości internautów, z pewnością znalazłby się tam Facebook, Google i… Wikipedia. I o ile pierwsze dwa portale przeszły przez ostatnie lata modyfikacje (szczególnie Facebook), to Wikipedia zostawała taka, przez większość swojego istnienia. Miało to swoje zalety. Dzięki znajomemu interfejsowi, wszyscy jej użytkownicy mieli łatwy dostęp do wiedzy i nie pogubili się w żadnym z 53 milionów artykułów. Jednak kiedyś musiał przyjść czas na zmiany. I, jak podają oficjalne źródła, właśnie nadszedł.

Nowa Wikipedia będzie… ale nieprędko

Projekt nowej Wikipedii powstaje w fundacji od roku. Zmiany dotkną logo, a także wizualną część desktopowej wersji strony. Ma ona być przystępniejsza, ładniejsza i łatwiejsza w nawigacji. Jednak z racji na to, że za działanie i utrzymanie Wikipedii odpowiada fundacja, nie mamy co spodziewać się zmian w najbliższym terminie. Ba, to może być jeden z najdłuższych procesów odświeżania interfejsu w historii, ponieważ jego zakończenie przewidziane jest na… koniec 2021 roku (a i ta data może się przesunąć). Jest to jednak dla Wikipedii moment symboliczny, ponieważ wtedy właśnie największa internetowa encyklopedia ukończy równo 20 lat istnienia.