WiFi Direct – czym jest, jak działa i kiedy może okazać się pomocne?

WiFi Direct – co to jest i jak działa?

WiFi Direct w swoich założeniach jest jednym ze standardów przesyłu danych, szczególnie często wykorzystywanym w przypadku urządzeń mobilnych. Dzięki temu, że obecnie standard ten obecny jest praktycznie we wszystkich nowych smartfonach i działa tak samo bez względu na model i markę, można uznać WiFi Direct za następcę Bluetooth i najbliższe, co podstawowy Android może zaoferować jako konkurencję dla AirDrop. WiFi Direct, jak sama nazwa zresztą wskazuje, jest bezpośrednim połączeniem pomiędzy urządzeniami i standard nie potrzebuje do tego celu dodatkowego routera. Zaznaczam to, ponieważ popularny błąd w rozumieniu WiFi Direct polega na tym, iż część ludzi uważa, że umożliwia on przesyłanie plików tylko jeżeli oba urządzenia znajdują się w tej samej sieci WiFi. WiFi Direct korzysta oczywiście ze standardu WiFi do transferu plików, dlatego może on osiągnąć prędkość nawet 250 Mbps (>31 MB/s)

Kto może skorzystać z WiFi Direct?

W tym momencie poprzez WiFi Direct możemy przesyłać pliki pomiędzy każdym urządzeniem certyfikowanym do tego przez WiFi Allience. W przypadku smartfonów będzie to praktycznie każdy telefon wypuszczony po październiku 2011r. – wtedy to Google ogłosiło wsparcie dla tego formatu przesyłu danych. WiFi Direct nie ogranicza się jednak tylko do telefonów, ponieważ w ten sposób możemy połączyć się też z telewizorami (np. LG, Sony czy Phillipsa), konsolami czy laptopami.