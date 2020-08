Wiemy, ile danych na godzinę zużywają najpopularniejsze gry sieciowe

Pobranie gry z cyfrowego sklepu i aktualizacje to nie wszystko

Na pewno znacie to uczucie, kiedy chcecie zagrać w jakąś nową produkcję – ale zamiast tak jak kiedyś (chodzi o PC) wrzucić płytę do napędu i poczekać na instalację, musicie przyglądać się paskowi pobierania gry z sieci. Tu niestety nie zawsze problem rozwiązuje szybkie łącze, odpowiednie prędkości musi również osiągać sklep, z którego grę pobieracie – a z tym bywa różnie. Jednak jeszcze gorszym uczuciem jest chęć zagrania po dużej aktualizacji – sam w ostatnich miesiącach zgrzytałem zębami widząc jak po każdym dużym updacie pasek postępu pobierania plików do Call of Duty: Modern Warfare (dokładnie darmowe Warzone) praktycznie stoi w miejscu.

Pobranie gry i aktualizacji to jednak nie wszystkie dane, jakie są ściągane. Każda sieciowa produkcja wymienia jeszcze pliki z serwerami dokładnie wtedy kiedy gramy. Jak dużo? Otóż zostało to sprawdzone

Jak dużo danych zużywają gry sieciowe?

Postanowiono to sprawdzić, biorąc na celownik 22 najpopularniejsze gry sieciowe. Nie każdy użytkownik będzie miał identyczne wyniki, bo wpływa na nie szereg różnych czynników, ale takie zestawienie daje wgląd w sytuację i pozwala na pewne porównania. Zobaczcie sami

Destiny 2 – 300MB

Counter-Strike: Global Offensive – 250MB

Overwatch – 135MB

Dota 2 – 120MB

Warframe – 115MB

Battlefield V – 100MB

Fortnite – 100MB

Call of Duty: Black Ops 4 – 80MB

Team Fortress 2 – 80MB

Rainbow Six Siege – 70MB

Grand Theft Auto V Online – 60MB

Teamfight Tactics – 60MB

League of Legends – 45MB

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) – 40MB

Call of Duty: World War II – 40MB

Rocket League – 40MB

Minecraft – 40MB

World of Warcraft – 40MB

Monster Hunter: World – 30MB

Sea of Thieves – 30MB

Final Fantasy XIV – 20MB

Hearthstone – 3MB

300 MB na godzinę w Destiny 2, czy 250 MB na godzinę w CS: GO to moim zdaniem sporo, szczególnie kiedy ktoś spędza dużo czasu na sieciowym strzelaniu. No chyba, że nie musi przejmować się jakimikolwiek ograniczeniami od swojego dostawcy internetu – wtedy w sumie, jak to mówią, wszystko mu jedno.

