Wielkie wyprzedaże w sklepach z grupy x-kom

Wyprzedaż noworoczna w x-komie

Czas powoli żegnać się z wyjątkowo wymagającym 2020 rokiem. Kolejny rok można zacząć znacznie przyjemniej i np. wymienić stary sprzęt na nowy. W sklepie x-kom jak zawsze przygotowano Wyprzedaż noworoczną, macie zatem okazję skorzystać z promocyjnych cen. Oferta obejmuje: monitory, tablety graficzne, dyski SSD, telewizory, laptopy, gry, drukarki, akcesoria komputerowe i wiele innych produktów. Łącznie zebrano kilkaset produktów, a więc jest w czym wybierać. Wybraliśmy kilka propozycji, oto one:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nowyrok i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 27.12.2020 roku do 01.01.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.