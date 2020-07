New Apple Products

①Triple website updates(~8/19)

iMac,AirPods Studio,(HomePod 2) and HomePod Mini

②9/8 Special Event

iPhone 12 line,iPad,Apple Watch Series 6

③10/27 Special Event

Apple Silicon MacBook and MacBook Pro 13” and(iPad Pro)

AirPower Mini,AirPower are either ②or③ — Komiya (@komiya_kj) July 26, 2020

Sierpniowe „ciche” aktualizacje

Pierwszą porcję nowości powinniśmy według tej rozpiski otrzymać w połowie sierpnia (ok. 19). Mają wtedy pojawiać się: nowy iMac, AirPods Studio, HomePod 2 oraz HomePod Mini. Produkty pojawią się od razu na stronie i w sklepie, bez żadnej specjalnej konferencji. Osoby czekające na nowego, przeprojektowanego iMaca raczej muszą uzbroić się w cierpliwość, większość źródeł jest zgodna co do tego, że sierpniowy update będzie zwykłym uaktualnieniem procesorów (ciągle Intel) i innych komponentów, natomiast obudowa pozostanie ta sama. Całkiem możliwe, że całkowicie przeprojektowany iMac jest trzymany już dla wersji z procesorami Apple Silicon.

Ciekawostką jest informacja i HomePod Mini, sporo było spekulacji dotyczących takiego sprzętu, ale nie pojawiły się dotychczas żadne wiarygodne informacje na jego temat. HomePod 2 jednocześnie miałby być tylko niewielką aktualizacją (prawdopodobnie nowa generacja procesora).

Wrzesień pod znakiem iPhone’a

Na 8 września przewidziana jest Konferencja Specjalna, na której mają być zaprezentowane nowe iPhony 12, iPady oraz Apple Watch Series 6. Dla mnie osobiście to, razem z tegorocznym WWDC, jedno z najważniejszych wydarzeń od lat, w końcu powróci na rynek iPhone normalnej wielkości. Leaker podał też informację, że we wrześniu mają pojawić się anonsowane od ponad roku AirTags.

O ile o iPhonach wiadomo już dość dużo, o tyle sporą zagadką są iPady i Apple Watch. Czy Apple czymś zaskoczy, czy też będziemy mieli do czynienia ze standardowa ewolucja? Myślę, że jeśli gdzieś oczekiwać sporych zmian, to w linii iPad Air, która być może upodobni się do linii Pro. Oczywiście będzie oferować gorsze parametry i ekran, ale z niższą ceną, może być dużym hitem. Nie spodziewałbym się wielkich zmian w budżetowej linii tabletów.

Co do rozwoju Apple Watch są wobec jego rozwoju spore oczekiwania. Informacje z patentów sugerują, że zobaczymy w którejś z jego wersji TouchID, spodziewane jest zastosowanie ekranów typu MicroLED. Mam jednak wrażenie, że na tak drastyczne zmiany będzie trzeba jeszcze poczekać, a w Series 6 spodziewałbym się kolejnego poszerzenia możliwości zdrowotnych o funkcje analityczne oraz zmian w zarządzaniu energią, które pomogą przedłużyć czas pracy tego zegarka. Nie da się ukryć, że na tym polu Apple odstaje na minus od konkurencji i będę zdziwiony, jeśli koncern z Cupertino nie zajmie się tym problemem już teraz.

Październik pod znakiem ARM

Kolejna konferencja ma odbyć się 27 października, a jej gwiazdami mają być pierwsze Macintoshe z ARM na pokładzie. Według informatora mają to być MacBook Pro 13″ oraz nowy MacBook. Równolegle zaprezentowane mają być nowe iPady Pro oraz… AirPower Mini, mająca 2 lub 3 pola ładujące. Czy oznaczałoby to, że Apple przestaje kopać się z koniem i wprowadzi klasyczny produkt tego typu? Przekonamy się za trzy miesiące. Także w październiku miałby się pojawić nowy AppleTV, choć nie określono czy na wspomnianym evencie, czy jako zwykła aktualizacja na stronie. Cały czas w rezerwie czeka podobno event o Apple Glass, który odbędzie się, jeśli będzie możliwa prezentacja z udziałem publiczności.

Krótko mówiąc, jesień zapowiada się w Apple na jeszcze bardziej pracowitą, niż wynikało to z zapowiedzi na WWDC. Sporą niespodzianką byłby HomePod Mini, inteligentny głośnik Apple wyglądał na dziś tak, jakby koncern powoli zapominał o jego istnieniu. Równie ciekawe jest czy Apple zdecyduje się powrócić do AirPower i na jak zaawansowany technologicznie (i cenowo) produkt zamierza przedstawić.