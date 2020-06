Wielki powrót zaokrąglonych ekranów? Przestańcie nas tym katować!

To co się rzuca w oczy to bardzo cienkie ramki, które z reguły robią piorunujące wrażenie. Martwi mnie jednak brak fizycznych guzików do sterowania dźwiękiem czy aparatem. Ich zmiana na wirtualne odpowiedniki może nie być najlepszym pomysłem i raczej nie spotka się z ciepłym przyjęciem.

Brak też jakiejkolwiek dziurki, łezki czy notcha, co sugeruje umieszczenie przedniej kamery pod ekranem telefonu. Według przecieków mówimy tutaj o urządzeniu ze średniej półki cenowej co mają sugerować jedynie dwa aparaty na pleckach (trzecia „dziurka” to lampa błyskowa).

Powrót zaokrąglonych ekranów?

Zaczynam mieć wrażenie, że producenci telefonów nie skupiają się na tym jakie są realne potrzeby ich klientów. Mogę się zgodzić z tym, że składane smartfony to ciekawy i dobry kierunek eksperymentowania. Próba utworzenia nowego segmentu urządzeń, które mogą odpowiadać na realne i konkretne potrzeby odbiorców.

Ale to? Ekrany typu waterfall mają swój urok i potrafią wyglądać pięknie, tego nie można im odmówić jednak z Waszych komentarzy często wynika, że pierwsze co robicie mając telefon z zaokrąglonym ekranem to wyłączenie jego działania.

Mix Alpha jest fatalnym urządzeniem, które na szczęście nie wyszło poza fazę prototypu. Przedstawiony patent to jego „lepsza” wersja. Jednak czy w tym wypadku to jakiekolwiek osiągnięcie? Telefon od Xiaomi był tak fatalny, że nie jest trudno zrobić coś lepszego, ale w tym wypadku „lepsze” nie oznacza „dobre”

Bardzo bym chciał, żeby producenci mocniej skupili się na naszych realnych potrzebach takich jak mniejsze zużycie mocy, solidniejsza bateria, większa wytrzymałość, a nie usuwanie fizycznych guzików na rzecz ich wirtualnych odpowiedników.

grafika