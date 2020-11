Co więcej w nowych przepisach nie ma ani słowa o autach ciężarowych, które odpowiadają za transport towarów, wygląda na to, że te pojazdy korzystające głównie z silników diesla nie będą zakazane. I co najważniejsze wprowadzone przepisy mają obejmować tylko auta nowe, używane auta spalinowe nadal będzie można sprzedawać i pewnie będą cieszyć się coraz większą popularnością. Wygląda jednak na to, że do tego 2050 roku, może ich na drogach Wielkiej Brytanii nie zostać już zbyt wiele.

Wielka Brytania nie stoi elektrykami

Boris Johnson ma bardzo ambitne plany, ale raporty sprzedaży nie napawają optymizmem. Wielkiej Brytanii do Norwegii jeszcze sporo brakuje, póki co w listopadzie zaledwie 12,1% nowo zarejestrowanych samochodów posiada napęd elektryczny lub hybrydowy typu PHEV. To słaby wynik dla kraju, który chce aby za 10 lat tylko takie auta zostały w ofercie. Swoje zastrzeżenia ma również lobby samochodowe. Transformacja w takim tempie z pewnością nie będzie prosta, ale mają za nią pójść też inwestycje w infrastrukturę (1,3 mld GBP), dopłaty do zakupu aut elektrycznych i hybrydowych (582 mln GBP), rozwój baterii (500 mln GBP) oraz budowę elektrowni wiatrowych na morzu oraz atomowych na lądzie (525 mln GBP), które dostarczą do tych pojazdów energię. Szczerze powiedziawszy biorąc pod uwagę skalę tego planu, kwoty te nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale obserwowanie tego procesu będzie z pewnością ciekawym doświadczeniem.

źródło: AutoExpress