Zweryfikują wiek kartą płatniczą, by odwiedzić stronę 18+? Projekt kontrowersyjnej ustawy powraca

Rozmaite kraje w odmienny sposób podchodzą do kwestii dostępu do treści 18+. Wielka Brytania rusza dalej ze swoim projektem ustawy o bezpieczeństwie online (Online Safety Bill), która ma ochronić najmłodszych użytkowników internetu przed treściami, które nie są przeznaczone dla ich kategorii wiekowej. Oczywiście chodzi o to, co ma trafiać wyłącznie do pełnoletnich użytkowników — a wśród takich treści znajdują się zarówno kasyna online czy serwisy z pornografią. Brytyjscy prawodawcy chcą, by wiek przed dostępem do takich serwisów był weryfikowany przez zewnętrzne podmioty. Jak? Za pośrednictwem... kart płatniczych.

Serwisy internetowe które nie dostosują się do takich zmian w prawie muszą liczyć się z grzywną, która sięgać będzie nawet 10% ich obrotu. Poza tym pojawia się także groźba całkowitego zablokowania dostępu do stron ze Zjednoczonego Królestwa. I to nie tylko tego z Wielkiej Brytanii, ale całego świata. Jak informuje BBC — projekt ustawy o bezpieczeństwie w sieci ma zostać przedstawiony w tamtejszym parlamencie w najbliższych miesiącach, a jego celem jest ochrona najmłodszych przed dostępem do treści, które nie są dla nich wskazane. Obecnie w większości takich serwisów wystarczy "odklikać", że 18 lat już skończone i bez problemu można przeglądać serwis.

To nie jest pierwszy raz kiedy Wielka Brytania próbuje przeforsować u siebie takie zmiany. Pierwszy raz usłyszeliśmy o nich kilka lat temu (zobacz: Zakup przepustki do serwisów porno w kiosku? Przecież to nie może działać tak, jak tego oczekują), ale prace nad nimi zostały porzucone w 2019 roku. Teraz temat powraca — czy uda się go doprowadzić do końca? Zobaczymy. Minister Cyfrowej Ekonomii, Chris Philp twierdzi, że rodzice zasługują na spokój związany z bezpieczeństwem swoich pociech gdy te buszują w sieci.

Jeżeli tym razem uda się pchnąć sprawy dalej, to... jestem przekonany że usłyszymy o tej ustawie jeszcze wielokrotnie. Zarówno w kontekście prywatności, wszelkich naruszeń z nimi związanych, jak i... najzwyczajniej w świecie rozmaitych obejść. Bo kto wie — może wszystko będzie zaprojektowane w taki sposób, że najtańszy VPN wystarczy.