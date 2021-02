PlayStation 5 wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, która nie daje zbyt dużo miejsca na gry i aplikacje instalowane na konsoli. 667,2 GB to stosunkowo niewiele, patrząc np. na to ile waży Call of Duty: Modern Warfare. Gra po premierze potrzebowała aż 175 GB miejsca na konsoli. Jeśli dołożymy do tego Spider-Man: Miles Morales Ultimate — ponad 100 GB, to już przy dwóch grach mamy niemal połowę przestrzeni na dane w konsoli zajętą. Część osób powie, że to żaden problem — kończę grę, kasuję. Dla drugich to spory problem — tym bardziej jeśli posiadają konsolę Digital Edition. Prawie 300 GB transferu dla dwóch gier robi wrażenie.

Sony po premierze PlayStation 5 zapowiadało, że w przyszłości umożliwi użytkownikom konsoli na rozszerzenie pamięci wewnętrznej, jednak nie będzie to takie proste. Powód?

Sony tłumaczy tę decyzję tym, że spora część SSD tego typu jest dla potrzeb Playstation 5 zwyczajnie za wolna, niektóre nie zmieszczą się w slocie, a jeszcze inne są całkowicie niekompatybilne z kontrolerem wejścia/wyjścia zastosowanym przez Sony. Sony wymaga przepustowości na poziomie 5,5 GB/s (PCIe 4 generacji) i niezbyt dużego radiatora.

— przeczytacie w naszym tekście W Playstation 5 na razie nie będzie działać slot na dodatkowe dyski SSD.

Dysk SSD M.2 w PlayStation 5 coraz bliżej

Jak podaje serwis Bloomberg, możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej przy pomocy kompatybilnych dysków SSD M.2 ma pojawić się w PlayStation 5 latem 2021. Port na takie dyski już jest, ale podłączenie do niego dowolnego nośnika SSD M.2 powoduje, że konsola się nie uruchamia. A to oznacza, że podłączenie większego dysku do PlayStation 5 w chwili jest niemożliwe — przynajmniej dla gier z PS5. Bo bez najmniejszego problemu do konsoli można podłączać zewnętrzne dyski USB, na które instalowane będą gry w ramach wstecznej kompatybilności z PS4.

Sony odblokuje port przy pomocy aktualizacji oprogramowania. To, że firma pracuje nad taką możliwością wiedzieliśmy od kilku miesięcy. Wciąż jednak czekamy na oficjalne zapowiedzi i specyfikacje kompatybilnych dysków. Serwis dodaje, że wraz z tą aktualizacją Sony zwiększy limit obrotów wentylatora, który poprawi chłodzenie konsoli i zapobiegnie jej przegrzewania się — czyżby Japończycy podejrzewali, że w ciepłe, letnie dni, PS5 będzie się gotowało i potrzebowało mocniejszego przepływu powietrza?

Większy dysk do PlayStation 5 coraz bliżej. Warto się jednak wstrzymać z zakupami

Zanim jednak ruszycie do sklepów po dyski SSD M.2 warto poczekać na oficjalne stanowisko Sony w sprawie rozszerzenia wewnętrznej pamięci konsoli PlayStation 5. Z całą pewnością nie wszystkie dyski będą wspierane — głównie te, które mogą spowolnić działanie systemu czy utrudniać rozgrywkę. Jakie to będą dokładnie modele? Nie wiadomo — Sony wymagać może przepustowości na poziomie 5,5 GB/s. A to będzie generowało dodatkowe wydatki — i to nie małe.