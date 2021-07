Wiedźmin: Zmora Wilka – animowany film z datą premiery. Obejrzymy go jeszcze w wakacje!

O tym że Wiedźmin: Zmora Wilka zadebiutuje jeszcze w te wakacje mówiło się od jakiegoś czasu. Konkretne terminy dotychczas jeszcze nie padły, aż do teraz. Dziś oficjalnie potwierdzono, że animacja zadebiutuje 23 sierpnia 2021, czyli już za kilka tygodni. Nie od dziś wiadomo też, że film nie będzie opowiadał o przygodach Geralta, a jego mentora – Vesemira. W informacji prasowej czytamy:

Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy: Przed Geraltem był jego mentor Vesemir – młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.Producentem i scenarzystą filmu jest Beau de Mayo, współproducentami są Lauren Schmidt Hissrich oraz Kwang Il Han ze Studia Mir, który jest także reżyserem filmu.

When you’re a monster hunter, every deal has a price. The Witcher: Nightmare of the Wolf premieres August 23 only on @netflix. pic.twitter.com/M6vFlBG1cO

— The Witcher (@witchernetflix) July 21, 2021