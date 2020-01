Muskowi wyobraźni odmówić nie można. Co byście powiedzieli na granie w Wiedźmina w Tesli?

Wszyscy wiemy, że 3 Wiedźmin 3 najlepszy. Wie o tym nawet Elon Musk. Na swoi Twitterze umieścił ankietę, w której użytkownicy mogli zdecydować, czy mieliby ochotę zagrać w najpopularniejszą wersję Redowskiego Wiedźmina dzięki Tesli. Okazuje się, że wielu uznało ten pomysł za bardzo udany.

Grosza daj Elonowi

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Samo granie w gry i Tesla nie są nowym połączeniem. Pamiętacie Tesla Arcade? Dzięki niej w czasie postoju kierowca otrzymywał możliwość zagrania sobie w dobrą produkcję, między innymi w sławne Cuphead. Aby zapewnić maksymalną wygodę rozgrywki do portów USB można podłączyć standardowe pady do gier i zagrać nawet w kilka osób.

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Wiadomo, że Elon Musk dużo gada i należy brać na to poprawkę. Z drugiej strony, wiemy też, że potrafi wymyślać i tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy. W dodatku jest fanem growych rozrywek. Nikt pewnie by się nie zdziwił, gdybyśmy faktycznie otrzymali możliwość przejścia Wieśka w samochodzie.

Musielibyśmy przyszykować się jednak na niezłą wyprawę, bo to przecież bardzo długa produkcja. Kierowcom odradzamy gierkowania w trakcie jazdy, nawet w momencie, gdy to auto prowadzi za nas. Tak na wszelki wypadek. Grę można za to wcisnąć do rąk niesfornym pasażerom i mieć od nich święty spokój na dług czas. Cóż, jeśli już dojdzie do tego połączenia, odbiorcy na pewno znajdą idealny sposób na zabawę.