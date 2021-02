Wiedźmin: Stary Świat to nowa gra planszowa z uniwersum Wiedźmina. CD PROJEKT RED pracuje nad nią wraz z wydawnictwem GO ON BOARD, które stworzyło takie gry jak Tytani, Valhalla, Słowny Ninja oraz Mini Cywilizacja. Autorem wiedźmińskiej planszówki jest Łukasz Woźniak — twórca Valhalla, Tytani i jeden ze współzałożycieli wydawnictwa.

Gra Wiedźmin: Stary Świat przeznaczona jest dla 2-5 osób, a jej akcja toczy się na wiele lat przed przygodami Geralta z Rivii. Gracze wcielają się w młodych adeptów jednej z pięciu szkół wiedźmińskich — Szkoły Wilka, Żmii, Kota, Niedźwiedzia lub Gryfa. Wyruszając w niezwykłą podróż przez Kontynent, będą podejmować szereg trudnych decyzji, wypełniać zadania, walczyć z potworami, a nawet — od czasu do czasu — awanturować się w karczmie o honor swojej szkoły z innym wiedźminem!

— można przeczytać na oficjalnych stronach gry z serii Wiedźmin

Studio zapowiada, że uruchomi zbiórkę społecznościową na platformach zagramw.to oraz Kickstarter w maju tego roku. Dość dziwne zagranie biorąc pod uwagę fakt, jakim zainteresowaniem cieszył się ostatni Wiedźmin na komputerach i konsolach. W lutym ubiegłego roku studio chwaliło się wynikami ze sprzedaży na platformie Steam, gdzie za sam okres od października 2018 r. do początku 2020 r. gra przyniosła mu 50 milionów dolarów. Ale CD PROJEKT ma na taki ruch swoje własne wytłumaczenie.

Zobacz też: Kod źródłowy Cyberpunk 2077 w rękach hakerów. Grożą jego publikacją

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 20 lutego 2020