Ja już nucę i daję grosza Wiedźminowi. Soundtrack z serialu „Wiedźmin” dostępny!

Długo wyczekiwana muzyka z "Wiedźmina" nareszcie jest dostępna do streamowania i zakupu online. Soundtrack trafił na Spotify, Apple Music, Tidala i inne serwisy.

„Wiedźmin” – soundtrack z serialu Netflix

Wielu widzów zadawało sobie to pytanie od dnia premiery serialu, czyli 20 grudnia – dlaczego Netflix nie przygotował już na tamten dzień soundtracku z serialu, w którym można znaleźć tak wiele wpadających w ucho melodii? Oczywiście najbardziej pamiętną jest ta zaśpiewana przez Jaskra, która w chwilę po debiucie serialu pojawiła się chyba w każdym możliwym miejscu – w angielskiej wersji, polskiej oraz wielu, wielu przeróbkach począwszy od delikatnych wersji na pianinie, a na metalowych chwytach kończąc.

Czytaj też: „Wiedźmin” największym serialem Netfliksa!

Muzyka z serialu „Wiedźmin” to jednak nieco więcej, niż ta jedna piosenka i doskonale potwierdza to wydany dzisiaj album. Kompozycje autorstwa Sonyi Belousovej i Giona Ostinellii trafiły na naprawdę obszerne wydanie liczące 55 utworów i trwające ponad 3 godziny. Wśród utworów znajdą się te liczące kilkadziesiąt sekund, ale nie brakuje też znacznie dłuższych, bo trwających prawie 7 minut ścieżek. W jednym z wywiadów kompozytorzy przyznali, że całość była gotowa jeszcze przed pojawieniem się serialu na Netfliksie, stąd w Sieci znalazły się niektóre fragmenty, ale to Netflix musiał podjąć decyzję o wydaniu albumu ze ścieżką dźwiękową z serialu.

„Grosza daj Wiedźminowi” już dostępne na albumie

Jak widać decyzja ta była tylko formalnością, a serwis musiał jedynie dopiąć takie szczegóły jak okładka i inne niezbędne elementy, by móc przygotować album do premiery. Największy hit albumu, „Toss a coin to the Witcher” to już drugi kawałek na płycie, więc od razu po włączeniu odtwarzania powinniście złapać klimat, za którym tęskniliście po zakończeniu seansu sezonu. Na nowe odcinki przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale Netflix i showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich potwierdzają, że prace już trwają, a 2. sezonu „Wiedźmina” możemy wyczekiwać w przyszłym roku, czyli 2021.

Polecamy: Animowany film „Wiedźmin” w 2020 roku.

Muzyka z serialu „Wiedźmin” już dostępna. Linki do soundtracku: