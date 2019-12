CD Projekt RED umie w marketing

Nie od dzisiaj wiadomo, że w CD Projekt RED pracują tęgie głowy, które świetnie wyczuwają marketingowe okazje. Bo jak inaczej nazwać fakt, że Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi do oferty Xbox Game Pass na dzień przed premierą serialu Netfliksa, który o tym samym wiedźminie będzie opowiadał? Co prawda fabuła serialu i trzeciej odsłony popularnej gry komputerowej nie ma wiele wspólnego, ale to akurat nie ma w tym przypadku dużego znaczenia. Żeby nie było zbyt pięknie, to w ramach abonamentu dostępna będzie tylko podstawa, jeśli gracz nabierze ochoty na więcej to będzie musiał oddzielnie dokupić dwa dodatki, na co pewnie też liczy CD Projekt RED.