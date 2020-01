Pierwszy raz pisałem Wam o systemie oceny obywateli w Chinach w marcu ubiegłego roku, wtedy to brytyjski The Guardian podzielił się danymi odnoszącymi się do ograniczeń w podróżowaniu mieszkańców tego państwa z małą ilością punktów samolotami czy pociągami (w 2018 roku, 23 mln obywatelom Chin odmówiono podróżowania – 17,5 mln samolotem, a 5,5 mln pociągiem), ale okazuje się, że kary sięgają dużo dalej.

Technologia dała Komunistycznej Partii Chin możliwość sprawowania kontroli nad społeczeństwem na bezprecedensową skalę. I stopień tej kontroli będzie się jeszcze zwiększać.

Na wstępnym etapie systemu w 2017 roku, przewidywano, że w Chinach będzie zainstalowanych 600 milionów kamer śledzących każdy ruch obywateli, dziś już wiadomo, że będzie ich już w tym roku 2,29 mld, czyli dwie kamery na jednego mieszkańca, kiedy na przykład w takim Londynie 68 kamer przypada na tysiąc mieszkańców.

Sam system to nie tylko kamery, to także algorytmy sprawdzające finanse obywateli, ich zdolności kredytowe, czy nie popadają w długi co, gdzie i ile kupują, ile spożywają alkoholu, jak często odwiedzają fast foody, jak jeżdżą czy zachowują się na ulicy, czy przechodzą na czerwonym świetle, czy trzymają psy na smyczy, czy te psy nie robią za dużo hałasu, ale sprawdzana jest także aktywność w sieci obywateli – czy nie za dużo grają na konsolach, w jaki sposób udzielają się w mediach społecznościowych, czy nie wrzucają tam fake newsów, jakie strony odwiedzają i co też mocno przeraża czy kontaktują się przez internet z osobami, które mają mało punktów w systemie.