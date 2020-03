Z wiadomych względów ostatnio sporo więcej czasu spędzamy w sieci – my czy nasze dzieci, więc to ważne byśmy mieli świadomość, że to też czas wzmożonych ataków i prób wyłudzeń, wykorzystujących pandemię COVID-19.

Autorzy badania zestawili wiedzę na temat reakcji na włamanie do mieszkania z wiedzą na temat tego, co zrobić gdy padniemy ofiarą ataku na nasz komputer czy telefon. Jest spora dysproporcja w tych dwóch atakach.

66% badanych internautów bardzo dobrze wie, co zrobić w przypadku stwierdzenia włamania do mieszkania. Zdecydowana większość, bo 95% wezwałaby policję, połowa wymieniła zamki i skontaktowała się z ubezpieczycielem.

To zrozumiałe, to często nasz dobytek całego życia, ale w przypadku komputera czy telefonu, gdzie uzyskujemy dostęp do naszych kont bankowych, ważnych i poufnych danych, które to w wyniku włamania możemy stracić, nasza wiedza jest sporo mniejsza.

Tylko 42% badanych wiedziałoby jak zareagować w pierwszej kolejności na włamanie, z czego 49% stanowią mężczyźni, a 37% kobiety.

Jakby zareagowali? Też niekoniecznie właściwie, na zmianę hasła, sposobu blokowania klawiatury czy aktualizację oprogramowania byłoby już trochę za późno. Podobnie rzecz się ma ze spóźnioną instalacją antywirusa czy zgłoszenie na policję. Dobrze odpowiadali ci ankietowani, którzy wskazywali jak pierwszą reakcję na włamanie przeskanowanie urządzenia programem antywirusowym, formatowanie urządzenia czy zwrócenie się o pomoc do specjalistycznego serwisu.

Jarosław Stasiak, starszy menedżer bezpieczeństwa mBanku:

Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy nadal w cyfrowej rzeczywistości poruszają się z mniejszą pewnością niż ‘w realu’. W obliczu cyberataku ich pewność znika, a wiedza, którą dysponują, jest często niewystarczająca, by mogli sobie z nim poradzić. Tym bardziej widzimy potrzebę dalszej edukacji w zakresie ostrożnego i odpowiedzialnego zachowania w sieci.

Wyniki badania pokazują też, że niekoniecznie najmłodsza grupa internautów jest najbardziej zaznajomiona z zasadami bezpieczeństwa na wypadek cyberataku, a to oni najwięcej czasu spędzają online, świadomość ta rośnie z wiekiem do 44 roku życia.

Niepokojąca jest też świadomość z zagrożeń płynących z klikania w linki w wiadomości e-mail od nieznajomych nadawców – 31% zastanawia się czy to jest niebezpieczne, a 36% przy otwieraniu linków z wiadomości SMS.

W tym samym kontekście, wracając jeszcze do najmłodszej grupy badanych, tylko 51% z nich odpowiedziało zdecydowanie tak na pytanie, czy można zawirusować komputer czy telefon przez klikanie w takie linki (wynik dla ogółu internautów to 61%).

A jak to jest ze świadomością konsekwencji takich ataków? Tu jest znakomicie, prawie wszyscy deklarują obawy z tym związane – 98%. 62% z nich obawia się przejęcia dostępu do swojej bankowości internetowej, 50% wykorzystania swojego urządzenia do przeprowadzenia innych ataków, a 47% utraty loginów i haseł do różnych serwisów.

—

Badanie zrealizowane przez agencję badawczą MAISON & PARTNERS metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków N=1 094, w lutym 2020 r.

Źródło: mBank.