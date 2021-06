Nie potrafimy zachować się podczas rozmów online. Warto to zmienić

Piżama, gotowanie, sprzątanie, jedzenie, palenie papierosa, nieproszeni gości, a nawet obsceniczne zachowanie. W ostatnim roku w sieci pojawiało się wiele wpisów dotyczących wpadek i nieprawidłowego zachowania uczestników wideorozmów. Chyba jednym z najgłośniej opisywanych zdarzeń był skandal obyczajowy z udziałem jednego z dziennikarzy tygodnika New Yorker. Podczas jednego ze spotkań służbowych miał nie wyłączył swojej kamerki, odwiedzał strony z pornografią i masturbował się — bez świadomości, że jest oglądany przez współpracowników. Sprawa szybko wyszła na jaw, dziennikarz został zawieszony, jednak sprawa wciąż jest przywoływana w kontekście zachowania w sieci.

Podobnie jak przygoda redaktora naczelnego magazynu Believer, który rozmowy online prowadził z wanny — ubrany w koszulę i tylko koszulę. Chwila nieuwagi i na ekranach współrozmówców pojawia się coś, czego raczej nie chcieli zobaczyć. Takich przypadków z całą pewnością było dużo więcej i miały miejsce nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych krajach. I choć wydawać by się mogło, że pracę zdalną opanowaliśmy do perfekcji — na tyle, że wielu woli ją od chodzenia do biura, tak chyba nie do końca wiemy, jak zachować się w czasie spotkań online.

Jak zachować się w czasie wideorozmów?

ClickMeeting — polska firma powstała w 2011 roku tworząca platformę do spotkań online i webinarów przeprowadziła ankietę, w której zapytała uczestników o zasady savoir-vivre na spotkaniach online. Ponad połowa (53%) z nich uważa, że powinny pojawić się jasne zasady etykiety związane z przeprowadzaniem wideorozmów i telekonferencji. Dla wielu takie rozmowy powinny przypominać doświadczenia spotkań na żywo. Dla 48% respondentów już samo włączanie kamery internetowej w trakcie spotkania powinno być obowiązkowe. Dla nich jest to oznaką szacunku do innych uczestników rozmowy. Niecałe 29% ankietowanych uważa, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo. Zdaniem 24% dobre maniery są zachowywane tak samo często, jak na spotkaniach na żywo.

Zasady savoir-vivre na spotkaniach online. Czy powinny obowiązywać?

Włączenie kamery jest równoznaczne z tym, że całą swoją uwagę skupiamy na rozmowie, a nie na innych czynnościach. Nie jest to jednak takie proste. 27% respondentów odpowiedziało, że nie zdarzyło się im nigdy w trakcie spotkań online zajmować innymi rzeczami. Wśród odpowiedzi pojawiło się jedzenie, gotowanie, sprzątanie, odpisywanie na maile czy przeglądanie mediów społecznościowych. 35% przyznało, że im się to zdarza, a niecałe 38% potwierdziło, że skupia się na czymś innym, gdy rozmowa jest zwyczajnie nudna.

Przez wiele lat w zasadzie nie rozmawiało się o savoir-vivre w kontekście spotkań online, bo nie były one taką codziennością, jaką stały się w ciągu ostatniego roku. W nowej sytuacji to normalne, że każdemu zdarza się popełniać błędy. W większości przypadków do rozproszenia wątpliwości – jak np. czy w czasie spotkania online wypada jeść, palić czy być ubranym w piżamę – wystarczy zastanowić się, czy tak zachowalibyśmy się na spotkaniu na żywo. Warto też pamiętać, że ponad 70 proc. naszego komunikatu, to nie to, co mówimy, ale jak to mówimy i jak przy tym wyglądamy, dlatego przy rezygnacji z włączania kamery tracimy wiele środków wyrazu.

— mówi Aleksandra Pakuła, specjalistka w zakresie kreowania wizerunku i założycielka Instytutu Etykiety.

