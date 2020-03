Mikavi PQ4 Dual ma jednak rozwiązanie na oba te problemy. W zestawie z kamerą otrzymujemy bardzo pokaźny zestaw akcesoriów, na który składają się nie tylko standardowy zasilacz do gniazda zapalniczki oraz uchwyty mocujące, ale także kilka innych przewodów. Ten u góry to kabel pozwalający na podłączenie drugiej, tylnej kamery, dzięki niemu nie musimy się martwić o zasilanie i synchronizację nagrań z obu kamer. Natomiast na dole po prawej znajdziecie specjalny moduł zasilania, który można podłączyć do instalacji 12V w samochodzie i zasilić kamerę również na postoju. Moduł nie tylko dostarcza zasilanie przy wyłączonym zapłonie, ale posiada monitoring napięcia i w razie gdy to spadnie poniżej 11,8V dla standardowego akumulatora, wyłącza rejestrator. Moduł zasilania podłączamy też do obwodu, który daje napięcie tylko przy włączonym zapłonie, aby zapewnić poprawne działanie trybu ACC. W tym trybie, gdy zapłon jest wyłączony kamera nie nagrywa trybem ciągłym, tylko wykorzystując funkcję time-lapse. Oznacza to, że rejestruje klatkę obrazu co kilka sekund, oszczędzając w ten sposób energię i miejsce na karcie pamięci. To doskonałe rozwiązanie do monitoringu samochodu 24/7 i przede wszystkim zaprojektowane z głową.

Nie brakuje tu też oczywiście takich funkcji jak czujnik przeciążenia, który automatycznie zablokuje aktualne nagranie aby nie zostało skasowane przez nadpisanie. Możemy to też zrobić ręcznie przy pomocy jednego przycisku na obudowie.