Messenger i WhatsApp muszą być w końcu zintegrowane. Są przesłanki, że tak się stanie

O integracji wiadomości z Messengera i WhatsAppa mówi się od dawna. Wciąż są to jednak plotki i życzenia użytkowników. Tym razem wygląda jednak na to, że możemy być tego bliżej niż kiedykolwiek dotąd. W Messengerze odnaleziono wskazówki, sugerujące, że będzie można za jego pomocą kontaktować się z użytkownikami WhatsAppa i Instagrama. To zdecydowanie byłaby bardzo dobra zmiana.

Integracja Messengera i WhatsAppa jest coraz bliżej

WABetaInfo udostępniło zrzuty ekranu z tabelami z lokalnej bazy danych. Miałyby służyć przechowywaniu kontaktów i metadanych z WhatsAppa. WhatsApp stosuje w rozmowach szyfrowanie end-to-end. Wygląda również na to, że treści wiadomości nie są udostępniane bezpośrednio na Facebooku, informacje najwyraźniej są przechowywane lokalnie, na urządzeniu. Messenger działaniem być może będzie musiał upodobnić się do WhatsAppa w celu szyfrowania i deszyfrowania wysyłanych i i odbieranych wiadomości. Programiści WhatsAppa pracują również nad opcją szyfrowania historii rozmów i mediów przy tworzeniu kopii zapasowej w chmurze – to również powinno pojawić się w Messengerze.

Facebook nagle zaczął się troszczyć o ludzką prywatność? Ze zdziwienia oplułem się herbatą

Nie wiem niestety czy i kiedy połączenie stanie się faktem. Cały proces jest raczej na dość wczesnym stadium rozwoju. Dokończenie projektu może potrwać przecież i kilka miesięcy. W międzyczasie projekt może zostać również porzucony. Wydaje mi się, że na są na szczęście niewielkie szanse. Facebook już od dłuższego czasu mówi o zwiększeniu integracji między swoimi komunikatorami. Niestety nie poczyniono jednak dotąd żadnych bardzo znaczących i poważnych kroków w tę stronę. Użytkownicy nie ukrywają, że tego niecierpliwie oczekują i byłby to dobry krok ze strony Facebooka.

Messenger będzie bezpieczniejszy: pozwoli zablokować dostęp do komunikatora

Funkcja przyda się szczególnie tym, którzy regularnie korzystają z kilku komunikatorów. Jeżeli utrzymujecie kontakt ze znajomymi za granicą, jest całkiem spora szansa, że rozmawiacie z nimi właśnie przez WhatsAppa, nie Messengera. Często zresztą bywa tak, że osobny komunikator instalujemy dla jednej czy dwóch osób, z którymi po protu bardzo chcemy wciąż rozmawiać i taka opcja wydaje się najrozsądniejsza. Brak obowiązku pobierania dodatkowej aplikacji do drobiazgów czy nawet wielkiej paczki znajomych byłby po prostu bardzo wygodny. Facebook, czekamy.

Źródło: WABetaInfo