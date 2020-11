WhatsApp wprowadza super narzędzie do zarządzania pamięcią

Nowa funkcja w WhatsAppie – łatwe usuwanie multimediów

Jeszcze przed epidemią komunikatory służyły nam do wymiany nie tylko wiadomości tekstowych, ale także zdjęć oraz nagrań wideo, ale w obecnych okolicznościach ilość przesyłanych multimediów z pewnością wzrosła. Duża część użytkowników nie chce też jednocześnie, by wysyłane materiały zaginęły, a aplikacje pozwalają na automatyczne zapisywanie wszystkich plików w pamięci telefonu. To może jednak doprowadzić do jej szybkiego zapchania niepotrzebnymi fotkami i nagraniami, a przeglądanie ich z poziomu menadżera plików czy innych aplikacji nie jest aż tak wygodne.

WhatsApp postanowił więc tę czynność znacząco ułatwić i wbudował w komunikator nowe opcje zarządzania pamięcią oraz menadżer multimediów. Dzięki niemu można sprawdzić, jak dużo miejsca zajmują multimedia zapisane przez aplikację, szybko namierzyć które z nich ważą najwięcej, a także zorientować się, które z konwersacji zawierają najwięcej plików, co przekłada się na zajętą przestrzeń. Z tego miejsca można wskazać, których plików chcemy się pozbyć i masowo je usuwać. Nie zabrakło opcji sortowania oraz funkcji „zaznacz wszystkie”.

Jak zarządzać pamięcią w WhatsAppie?

WhatsApp zapowiada, że nowa funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników na całym świecie jeszcze w tym tygodniu, ale dzieje się to już teraz, oczywiście nieco na raty. Niektóre osoby mogą z niej już skorzystać, inni wciąż czekają na taką możliwość. By sprawdzić, czy jest ona u Was już dostępna, przejdźcie do Ustawień -> Użycie danych i pamięci -> Zarządzaj pamięcią.

WhatsApp wprowadził też niedawno nową funkcję wiadomości znikających, ale jest kilka powodów, które nie pozwalają korzystać z niej bez żadnych obaw. Nie dysponujemy możliwością wyboru czasu po jakim zniknie, nie wiemy, czy druga osoba zrobiła zrzut ekranu, a przesyłane multimedia są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. O ile nowe możliwości zarządzania pamięcią w WhatsAppie wypadły bardzo korzystnie, o tyle znikające wiadomości to jakieś nieporozumienie.