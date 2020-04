WhatsApp szykuje zmiany w rozmowach wideo. Tym razem nowości, które użytkownicy polubią

Informacje na temat podniesienia limitów wideorozmów pochodzą z niezastąpionego bloga WaBetaInfo, który na bieżąco śledzi zmiany w aplikacjach WhatsApp, rozkładając je na czynniki pierwsze. W kodzie najnowszej bety odnaleźli już komunikaty, które przygotowują aplikację na wdrożenie nowej funkcji. Pytaniem jednak wciąż pozostaje ile osób może korzystać z wideokonferencji WhatsApp w nowym wydaniu?

Odpowiedź na to pytanie dotrze dopiero, kiedy funkcja zostanie aktywowana — póki co twórcy aplikacji oficjalnie nie zabrali głosu w temacie, a w aplikacji widnieją tylko zapiski takie jak:

SEVERAL PEOPLE ARE USING AN OLD VERSION OF WHATSAPP.

TO START CALLS WITH %D PEOPLE, ALL PARTICIPANTS NEED THE LATEST VERSION OF WHATSAPP.

TO START CALLS WITH %D PERSON, ALL PARTICIPANTS NEED THE LATEST VERSION OF WHATSAPP.

%1$S IS USING AN OLD VERSION OF WHATSAPP.

TO START CALLS WITH %2$D PEOPLE, ALL PARTICIPANTS NEED THE LATEST VERSION OF WHATSAPP.

TO START CALLS WITH %2$D PERSON, ALL PARTICIPANTS NEED THE LATEST VERSION OF WHATSAPP.

ALL PARTICIPANTS NEED THE LATEST VERSION OF WHATSAPP FOR CALLS WITH %D PEOPLE.

…i nie zdradzają tej informacji. Ale już teraz wiemy, że by z skorzystać z wideorozmów na WhatsApp w większej grupie — wszyscy będą musieli zaktualizować aplikację do najświeższej wersji.