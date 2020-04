Czy tego chcemy czy nie, reklamy w WhatsApp będą. Kiedy?

Jestem chyba jedną z najbardziej naiwnych osób licząc na to, że Facebook nie wprowadzi reklam do komunikatora WhatsApp. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują jednak, że to płonne nadzieje.

Facebook już od jakiegoś czasu planuje dodanie wspólnego mianownika do wszystkich swoich komunikatorów. I to niestety oznaca też najgorsze, czyli wepchnięcie do nich reklam. Temat na jakiś czas został przesunięty na dalszy tor, ale pojawiły sie przecieki dotyczące sposobu, w jaki Facebook miałby wprowadzić reklamy do WhatsAppa i niestety wygląda to dość realnie.