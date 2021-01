Telegram i Signal zyskali ich miliony, a za wszystko odpowiedzialna jest zapowiedź dzielenia się danymi użytkowników WhatsAppa z Facebookiem. Firma Marka Zuckerberga przejęła komunikator byłych pracowników Yahoo! za 19 miliardów dolarów, dzięki czemu w ich portfolio pojawiła się zupełnie nowa i niezwykle popularna usługa.

Oprócz poprawek w działaniu i licznych aktualizacji, nigdy wcześniej nie mówiło się tak dużo o integracji obydwu platform, ale ostatnie miesiące upływają pod znakiem unifikacji ofert Facebooka, który dąży do połączenia sieci komunikacyjnych Messengera, Instagrama i właśnie WhatsAppa. Być może są fani tego rozwiązania, ale dopóki będzie to możliwe, będę bronił się przed tego rodzaju integracją wszelkimi możliwymi sposobami – każdy z komunikatorów służy do czego innego, działa na innych zasadach i nie zamierzam tego zmieniać. Ale sama wizja takiego łączenia nie wzbudziła takiego zamieszania, jak zapowiedź na początek lutego, kiedy to miałby zacząć obowiązywać nowy regulamin. WhatsApp wycofał się z tego planu, przełoży aktualizację regulaminu na maj i stanowczo zaprzecza, jakoby jakiegokolwiek informacje dotyczące konta i zawartości rozmów były przekazywane z komunikatora na serwery Facebooka.

Signal i Telegram święcą triumfy. WhatsApp zauważył co narobił i próbuje naprawić błąd

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021