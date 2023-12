Netflix przygotowuje spinoff "Wednesday"! Komu tym razem poświęci uwagę?

"Wednesday" to jeden z największych hitów Netfliksa ostatnich lat. Serial skradł serca widzów na całym świecie. Warto też mieć na uwadze, że w erze gdy lwia część seriali netfliksowych tak szybko jak się pojawia i staje się hitem, tak szybko zostaje zapomniana tydzień później — "Wednesday" budzi emocje i cieszy się popularnością nawet kilka miesięcy po premierze.

Widać to jak na dłoni w statystykach, którymi w ubiegłym tygodniu podzieliła się platforma. W zestawieniu serii które najchętniej oglądali widzowie w pierwszej połowie 2023 roku, znalazło się miejsce dla tej skąpanej w czarnym humorze serii. W pierwszym półroczu serial oglądano w sumie przez 507 milionów godzin.

Netflix doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka to seria. To w końcu najpopularniejszy anglojęzyczny serial z ich oferty, który na starcie obejrzało ponad 250 milionów ludzi. A jak wspomniałem wcześniej — w tym roku również cieszył się dużą popularnością. Dlatego też w dobie, w której gigant planuje budować jak najwięcej treści wokół ich uwielbianych marek, Netflix rozpoczyna pracę nad kolejną serią osadzoną w tamtejszym świecie.

Spin-off "Wednesday". Netflix zaserwuje serial o Wujku Festerze

Rodzina Addamsów jest mocną marką od lat, ale w ostatnich latach to przede wszystkim serial Netfliksa nadał jej więcej blasku. Firma postanowiła więc kuć żelazo póki gorące i mówi się, że nowym serialem który przygotują w tamtejszym mrocznym uniwersum będzie serial skupiający się przede wszystkim na Wujku Festerze. Niebanalnej postaci, którą widzowie uwielbiają od samego początku.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z projektem: nie wiemy nic na temat potencjalnej daty premiery, ani też szczegółów związanych z historią. Jest on na bardzo wczesnym stadium — i Lucas Shaw na łamach Bloomberga wspomina też, że nie mamy jeszcze żadnej gwarancji że serial faktycznie powstanie. Bowiem przed twórcami wciąż jeszcze długa droga, ale patrząc na to jak wielkim sukcesem okazała się "Wednesday" można zakładać, że firma zrobi co tylko w jej mocy, by udało się go doprowadzić do końca.

Uniwersum seriali niczym w Hollywood. Prequele, sequele, spin-offy...

Platformy VOD doskonale wiedzą co się sprzedaje — i jak nadbudowywać wokół silnych marek. Stąd też w 2023 już chyba nikogo nie dziwią kolejne prequele, sequele czy spin-offy związane z popularnymi seriami. Kilka serii w uniwersum "Gry o Tron"? Jasna sprawa! Niekończący się zalew filmów i seriali z uniwersum "Gwiezdnych Wojen"? Proszę bardzo! Netflix pokusił się nawet pójść o krok dalej. I na bazie jednej z najpopularniejszych serii ostatnich lat — "Squid Game" — stworzył teleturniej: "Squid Game: Wyzwanie". Wokół serii roi się od kontrowersji, a jakby tego było mało, zebrał on masakryczne oceny bo... widzowie spodziewali się drugiego sezonu serii, a nie czegoś takiego. Po prostu pomylili seriale.