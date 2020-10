Google rusza z kolejną usługą, która za rok z hukiem upadnie

Google z własnym Snapchatem/relacjami Instagram

To nie żarty. Google nagle się obudziło i stwierdziło, że pomysł na relacje jest wciąż żywy oraz warto zrobić go u siebie. Tak jakby kilka lat po tym jak najpierw słynął z tego Snapchat, a potem jego użytkowników przejął Instagram ze swoimi Relacjami. A jeszcze później na rynku rozgościł się TikTok i zabrał całą internetową młodzież. Brawo, Google – obudziliście się idealnie w czas.

Google rozpoczęło niedawno testy Web Stories, które trafią do aplikacji na Androidzie oraz iOS, a dziś startuje z nimi już oficjalnie. Usługa powstała we współpracy z 34 wydawcami, takimi jak Vice, The Dodo i America’s Test Kitchen, którzy pierwsi umieścili swoje relacje w usłudze. Mają oni pełną kontrolę nad treścią, w tym możliwość ich monetyzowania za sprawą współprac z firmami.

Web Stories różnią się trochę od zwykłych relacji, do których przywykliśmy – przynajmniej jeśli chodzi o te oficjalnie opublikowane przez serwisy współpracujące. Mają typowe dla magazynów sieciowych miniaturki i nagłówki. Kliknięcie w nie przenosi użytkownika do właściwej pełnoekranowej relacji z treścią i obrazkami.

Nowość powinna być dostępna pod ikoną „Discover” w aplikacji Google, nic takiego jeszcze jednak u siebie nie widzę i najwyraźniej chodzi o brak rodzimych treści – mam tam bowiem jednie normalne polskie wpisy odsyłające do zalinkowanych stron w poszczególnych portalach. Co ciekawe natomiast publikujący Web Stories będą mieli dostęp do specjalnych aplikacji, ale umożliwiono im również stworzenie własnych narzędzi, dzięki którym dostosują publikacje do własnych preferencji.