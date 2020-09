Recenzja WD My Passport SSD. Te przenośne dyski zawsze były dobre, ale chyba nigdy aż tak

Seria My Passport ma swoje początki w 2009 roku. Wówczas to Western Digital wprowadziło do swojej oferty pierwsze mobilne dyski oznaczone tą marką. „Paszporty”, jak niektórzy lubili je nazywać, dobrze przyjęły się na rynku. Z czasem rosła ich pojemność, a producent wprowadzał nowe, odświeżone generacje. Pierwszy raz w 2016 roku, kiedy to dodano kolorowe obudowy i zwiększono pojemność do aż 4 TB. A drugi w 2017 – wówczas WD postawiło na „designerskie” dwukolorowe obudowy z metalu. Ostatni redesign miał miejsce w 2019 roku na targach IFA w Berlinie.

Marka zdobywała siłę na tyle skutecznie, że wprowadzono w jej ramach nawet dyski bezprzewodowe – My Passport Wireless w 2015, a potem My Passport Wireless Pro w 2016. Ten drugi posiadał slot na kartę SD, którym skutecznie kusił fotografów i filmowców.

Pierwsze SSD w serii zadebiutowało w 2017 roku. Był to maleńki model o wadze zaledwie 40 g. Szybko, bo rok później dołączył do niego WD My Passport Wireless SSD – czyli po prostu odświeżony wariant poprzednika ale z dyskami półprzewodnikowymi.

Mamy rok 2020 i portfolio WD wzbogacił nowy My Passport SSD, który swoją stylistyką nawiązuje do serii HDD. I to właśnie on jest bohaterem tego artykułu.