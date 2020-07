Sam ukręciłem na siebie bata. Wczorajsza awaria Spotify całkowicie odcięła mnie od muzyki

Dodam, że problemy z dostępem do biblioteki utworów Spotify czy nawet problemy z dostępem do sieci da się łatwo rozwiązać – choćby tworząc listy odtwarzania z własnymi plikami (u mnie to głównie rippy z CD, ewentualnie kupione na Bandcampie cyfrowe wersje płyt). Ale kiedy przestaje działać aplikacja, do nich też nie mam dostępu.

O ile jednak serwisy vod raczej nie dublują swoich bibliotek, to w przypadku serwisów streamingu audio jest zupełnie inaczej. Owszem – są pewne materiały na wyłączność, jednak gdy któregoś dnia porównywałem biblioteki Spotify i Tidala, w zasadzie wszystko co mnie interesowało, było w obu serwisach. Najkorzystniejszy „plan B” to…YouTube Premium. Choćby dlatego, że pozwala słuchać muzyki, której często w Spotify czy Tidalu nie ma – w tym również utworów choćby youtuberów, którzy nie zdecydowali się na obecność w serwisach streamingowych. I nie ma tu znaczenia czy chodzi o możliwość odtwarzania filmu na YouTube w tle, czy YouTube Music. Ale niesmak jaki wywołują we mnie reklamy oraz ciągłe namawianie do wykupienia subskrypcji YT jest tak ogromny, że chyba nie jestem w stanie zażegnać go słodkim smakiem plusów, jakie ona daje.

Jestem bardzo ciekawy jak Wy rozplanowaliście sobie dostęp do muzyki na mobile. Korzystacie tylko z jednego serwisu? A może macie też jakiś zapas lub w ogóle słuchacie tylko własnych plików w zewnętrznym lub wewnętrznym playerze smartfona?