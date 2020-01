Ponad 20 milionów mil Waymo. Takiego wyniku nie ma nikt

Ponad 40 razy na księżyc i z powrotem

Aby uzmysłowić sobie, jak wiele kilometrów przejechały samochody Waymo, wystarczy przypomnieć sobie jaka odległość (średnio) dzieli Księżyc z Ziemią. To ok. 384 400 kilometrów. 20 000 000 mil to 32 200 000 kilometrów. Łącznie, wszystkie pojazdy Waymo w ciągu ponad dziesięciu lat 40 razy „pojechały” na Księżyc i z powrotem. To niesamowite osiągnięcie – zwłaszcza, że mówimy o projekcie badawczym.

Ale takie liczby są absolutnie wymagane do tego, aby uczynić autonomiczne systemy doskonałymi, a przecież o to nam chodzi. W świecie motoryzacyjnym odbywają się obecnie dwie równoległe rewolucje: pierwsza stanowi o elektrycznych napędach w pojazdach osobowych. Druga natomiast dotyczy idei zastąpienia ludzkiego kierowcy mieszanką dokładnych: sprzętu oraz oprogramowania. Część osiągnięć na tym polu to rzeczy, które możemy smakować w motoryzacji już teraz – w sprzedaży znajdują się bowiem pojazdy, które oferują różne poziomy autonomii w szczególnych sytuacjach (np. w trakcie jazdy w korku).