Póki co nie wszystko technicznie zostało jeszcze odpowiednio doszlifowane i miałem na przykład pewne wątpliwości czy aby na pewno to już finalna wersja systemu podnoszenia przedmiotów wyrzuconych przez pokonanych przeciwników lub znalezione po drodze trupy. Zdarzało się, że zwłoki były podświetlone, ale jednak nic w nich nie było. Innym razem nic się nie podświetliło, ale jednak ekran z możliwością złupienia pozostałości pojawił się na ekranie. Gdzieś tam jakaś postać przeniknęła przez obiekt, innym razem podczas walki za bardzo wystawała zza osłony albo pocisk poleciał daleko od przeciwnika, ale jednak go trafił. Myślę jednak, że to rzeczy, które można jeszcze doszlifować przed premierą. Ogólnie nie miałem z tym tytułem problemów technicznych, gra działała też odpowiednio płynnie, nie wieszała się i nie sprawiała trudności podczas zabawy.

Czy warto czekać na Wasteland 3?

Najbardziej przypadł mi do gustu klimat skutego lodem Kolorado. Jest dość mrocznie, momentami bardzo brutalnie (zdarzały się momenty, że moim zdaniem aż do przesady). Swoje robi tu również oprawa graficzna, czy raczej jej styl. Nie dość kolorowy, ale gra fajnie gra światłem i cieszę się, że twórcy nie poszli w jakiś sztucznie mroczny klimat starając się na siłę stworzyć wszystko najciemniej ja się da. Trudno ocenić fabularny aspekt po tak krótkim fragmencie, testowa wersja to bowiem jedynie niecałe 4 godziny głównej opowieści – ale na tyle ciekawej, że chcę poznać jej dalsze losy. Już samo intro nieźle wprowadza w klimat (choć technicznie to nie jest 2020 rok), podobnie jak rzucenie gracza od razu do beznadziejnej sytuacji, w której trzeba walczyć o życie, przetrwanie i zapasy. Ale i handlować, dbać o swój ekwipunek, a także rozmawiać. Na pierwszy rzut oka dialogi wypadają bardzo dobrze – nie byłem jeszcze do końca w stanie ocenić na ile moje zaangażowanie w rozmowę wpływało na dalsze losy bohaterów, ale wygląda na to, że odpowiednio poprowadzoną rozmową unikniemy niejednego starcia.



















Jestem bardzo ciekawy jak do Wasteland 3 podejdą fani serii, mi jako osobie która nigdy nim nie była, początkowy fragment trzeciej części przypadł do gustu i bardzo chętnie wrócę do tego świata. Pierwsze wrażenia więc jak najbardziej pozytywne i czekam na pełną wersję, która trafi 19 maja na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.