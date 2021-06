Warcaby, to jedna z tych gier, w które niestrudzenie grałem na równi z Chińczykiem w czasach szkolnych z rodziną czy znajomymi. To był jeszcze czas, kiedy nie było powszechnego dostępu do internetu, więc były to oczywiście planszowe wersje gry.

Dziś już w niemal każdą popularną planszówkę możemy zagrać na urządzeniach mobilnych (trafiłem ostatnio nawet na Carcassonne). Na pomysł uruchomienia klasycznej wersji Warcab na urządzeniach z Androidem i iOS wpadł polski programista Łukasz Oktaba w 2015 roku.

Łukasz Oktaba, założyciel i prezes studia gamingowego Chess & Checkers Games:

Pierwszych 30 milionów użytkowników zdobyłem bez wydania ani jednej złotówki na reklamę, jednak wcale nie bez wysiłku. Przez długi czas odpisywałem na wszystkie komentarze pozostawione w sklepie przez graczy i na podstawie ich uwag poprawiałem błędy oraz dodawałem nowe funkcje. W pewnym momencie zrobiło się ich jednak za dużo. Zdecydowałem się umieścić w grze reklamy w taki sposób, by nie psuły przyjemności z rozgrywki, a przynosiły dochód, co w dłuższej perspektywie pozwoliło na zatrudnienie pierwszych pracowników i rozwój firmy. Z ich pomocą można ulepszać silnik gry oraz wzbogacać ją o nowe warianty, tak by rozgrywka była ciekawsza.

Gra ma rzeczywiście sporo wariantów tej planszówki, do wyboru mamy kilka ich wersji popularnych w poszczególnych krajach, w których gra odbywa się na podstawie odmiennych zasad rozgrywki.

Początkowo gracze mogli zmierzyć się z wirtualnym przeciwnikiem na różnych poziomach trudności, rok temu dodano w grze możliwość zagrania offline na jednym urządzeniu z drugim znajomym, a w tym miesiącu zadebiutowała opcja gry online z żywym przeciwnikiem z różnych zakątków świata.

Najwięcej graczy jest w Brazylii (20% wszystkich posiadaczy smartfonów), ale też oprócz polskich graczy znajdziemy tu osoby z Rosji, Kirgistanu, Kazachstanu, Belgii, Holandii, Tajlandii, Białorusi, Litwy, Ukraina czy Ghany, gdzie gra plasuje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych gier planszowych w sklepach mobilnych.

Osobiście mam mieszane uczucia, co do tej formy w grach mobilnych z uwagi na podobną kwestię, którą znamy z popularnych quizów. Raz, że trzeba czasem długo czekać na ruch przeciwnika, a dwa – tak jak na powyższym zrzucie w mojej rozgrywce (moje czarne), w sytuacji, gdy nie ma szansy na wygraną przeciwnicy nie poddają się i nie wykonują żadnych ruchów (jest limit bezproduktywnych ruchów damką do remisu), tak aby nie stracić punktów w rankingu.

Niemniej produkcja jak najbardziej udana, dopracowana graficznie do ostatniego szczegóły, przyjemnie więc mi będzie czasem zagrać ze znajomymi czy z wirtualnym przeciwnikiem.

Więcej szczegółów o grze i różnych jej wariantach znajdziecie na ich stronie, a samą grę pobierzecie za darmo z Google Play i App Store, gdzie notuje ona świetne oceny.