WandaVision to serial niespodzianka – mocno namiesza nam w głowach i uniwersum [recenzja]

Nie tylko pandemia znacząco pokrzyżowała plany Disney’a, które do tej pory nie wprowadziło do kin „Czarnej wdowy” i nie wiadomo, kiedy się na to zdecyduje. Zapowiedzi nowości dla Disney+ jasno pokazują, że to teraz główna platforma do dystrybucji treści Disney, choć do niedawna to kina były najważniejszym i najbardziej opłacalnym punktem.

Pierwsze odcinki WandaVision to tylko przedsmak tego, co nas czeka

WandaVision otwiera nowy rozdział w MCU i robi to w sposób pomysłowy, zabawny i intrygujący. Całość rozpoczyna się w formule sitcomu z lat 60. Nawet sposób realizacji odpowiada tamtemu okresowi – oprócz czarno-białej oprawy, mamy także do czynienia z formatem 4/3 oraz charakterystyczną, wybuchającą śmiechem jak na zawołanie widownią. Głównych bohaterów oczywiście znamy z tytułu produkcji, zaś serial przedstawia ich jako nowożeńców zjawiających się w niewielkim amerykańskim miasteczku, gdzie będą starali się wpasować w ramy hermetycznej, ale stereotypowej społeczności. Prowadzi to oczywiście do samych zabawnych sytuacji i nawet dialogi pomiędzy dwójką postaci pełne są typowego dla komedii sprzed dekad humoru.

