Wakacyjne zdjęcia telefonem? Dobry smartfon to początek – zadbaj także o edycję i ich zabezpieczenie!

Smartfony wielu użytkownikom od kilku już lat zastępują aparaty fotograficzne. Jak powszechnie wiadomo — najlepszy aparat to ten, który mamy zawsze ze sobą. A skoro właśnie z tym urządzeniem nigdy się nie rozstajemy, to... wydaje się on być naturalnym wyborem. Jednym z najczęstszych powodów wymiany telefonu na nowszy model który podają użytkownicy jest właśnie moduł aparatu. Przyjrzymy się dzisiaj modelom oferującym najlepsze rozwiązania na rynku w tym zakresie, a także usługom oraz aplikacjom które pozwolą zadbać o ich edycję oraz bezpieczną archiwizację.

Oto smartfony, którymi zrobisz fantastyczne zdjęcia!

Mówi się, że to nie sprzęt, a fotograf robi zdjęcia. I choć sam się z tym w 100% zgadzam, to trudno jednak mówić o tym, że każdym smartfonem zrobi się dokładnie takie same fotografie. To zarówno kwestia rozdzielczości, jasności, opcji wyboru obiektywów jak i wsparcia samego systemu. I choć w przypadku smartfonów standardowym wyborem są automatyczne tryby robienia zdjęć, to coraz więcej modeli pozwala także zapisywać pliki RAW (oferujące dużo więcej opcji edycji) czy kontrolować elementy takie jak ekspozycja czy przysłona ręcznie.