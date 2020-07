Wakacyjne promocje iSpot – sprawdź najlepsze okazje!

Nowości i zmiany w Apple

Aktualizacje, które zostały zaprezentowane podczas pierwszej wirtualnej w historii konferencji edycji WWDC (Worldwide Developers Conference), to zmiany, które dotkną wszystkich użytkowników urządzeń Apple. Nowe wersje iOS 14, iPadOS 14, a także watchOS 7 to w dużej mierze zbiory modyfikacji, o które prosili użytkownicy. Nie zabrakło jednak również nowości, których się nie spodziewaliśmy. Niezwykle istotnym elementem prezentacji był blok poświęcony prywatności i bezpieczeństwu danych użytkowników urządzeń Apple. W świetle wielu ostatnich wydarzeń było to bardzo potrzebne, ponieważ wrażliwe informacje stają się coraz częściej celem oszustów i złodziei, a także firm wykorzystujących je w celach reklamowych.

W iOS 14 zmiany będą widoczne już na pierwszy rzut oka. Ekran domowy może być zorganizowany w zupełnie inny sposób niż dotychczas, ponieważ do dyspozycji użytkowników iPhone’ów i iPadów oddano możliwość wstawiania widżetów pomiędzy ikonami aplikacji. Same widżety były już obecne w iOS i iPadOS, ale wówczas zlokalizowano je w innym miejscu. Znacznie lepiej zorganizowane są teraz same skróty aplikacji – zgromadzono je wszystkie w App Library, więc na pozostałych ekranach nie musimy już trzymać wszystkich ikon – zapanuje większy ład. Pojawiły się też usprawnienia w iMessage (konwersacje grupowe), tryb obraz-w-obrazie oraz aktualizacje części systemowych aplikacji.

Z tych oraz wielu innych nowości będzie można wkrótce skorzystać na wszystkich modelach iPada i iPhone’a, które wspierają aktualną wersję iOS 13 oraz iPadOS 13. Decydując się na jedno z takich urządzeń, możecie być pewni, że jesienią – gdy tylko nowe wersje systemów będą dostępne – wasze gadżety wzbogacą się o szereg nowych funkcji. Jest to świetny moment na decyzję o zakupie tabletu Apple, który w sklepach iSpot można nabyć w systemie rat 60×0,5%. Dla wszystkich marzących o najlepiej wyposażonym i najnowszym iPadzie Pro będzie to znakomita wiadomość, bo pozwoli uniknąć jednorazowego dużego wydatku.

O tym, jak świetnie współpracują ze sobą wszystkie urządzenia Apple, wspominano już wielokrotnie (sami nie raz pisaliśmy o tym na łamach Antyweba), dlatego im szybciej staniecie się posiadaczami kilku z nich, tym wcześniej przekonacie się, jak mocno ułatwia to i uprzyjemnia wykonywanie obowiązków, naukę, a nawet rozrywkę. Jednym z ciekawszych smartfonów w ofercie Apple, który można w dowolnej chwili nabyć w sklepach iSpot, jest odświeżony iPhone SE. Do jego produkcji wykorzystano sprawdzoną konstrukcję iPhone 8, ale wewnątrz znalazły się nowocześniejsze układy i moduły, co zapewni mu wieloletnie wsparcie od Apple idące w parze zw pełni zadowalającą wydajnością oraz stabilnością działania. Nic tak nie uzupełni waszego zestawu jak Apple Watch i para bezprzewodowych słuchawek AirPods Pro. Zegarek Apple Watch jest aktualnie dostępny w sprzedaży od 999zł. Wybierając go, możecie liczyć na szybki dostęp do powiadomień z iPhone’a bez sięgania po telefon, a także dokładne pomiary Waszej aktywności – to pierwszy krok do tego, by bardziej o siebie zadbać. Dodatkowe aplikacje pozwalają na jeszcze więcej, między innymi na zdalne sterowanie odtwarzaną muzyką. Komplet dopełniają słuchawki, o których można wręcz zapomnieć, gdy znajdują się w uszach. Są tak lekkie i wygodne.

Ekosystem urządzeń Apple to jeden z najbardziej i najlepiej zaopatrzonych w dodatki. Akcesoria innych marek, które są kompatybilne z urządzeniami Apple, zostały aktualnie przecenione w iSpot do -50%. Wśród nich znajdziecie rozwiązania z kategorii audio, etui i pokrowce ochronne, a także powerbanki. Pomysły i rozwiązania Apple wzbudzają u producentów akcesoriów (jak Logitech czy Belkin) sporą kreatywność. Będziecie zaskoczeni użytecznością projektowanych przez nich klawiatur, pokrowców i wielu innych.

Wszystko to znajdziecie w sklepach iSpot. Przed wyjazdem wakacyjnym możecie wyposażyć się w nowy smartfon, tablet lub zegarek, dzięki czemu wolny czas spędzicie na nowe, ciekawsze sposoby. Nowe odsłony iOS i aplikacje sprawiają, że sprzęt Apple może zastąpić komputer i konsolę. Gdziekolwiek się wybierzecie, Apple Watch to najlepszy kompan dla każdego fana sportu i aktywnego trybu życia. A to ciągle tylko przedsmak, bo w nadchodzących latach te wszystkie gadżety otrzymają kolejne wersje iOS i kolejne nowości.

Materiał powstał we współpracy ze sklepem iSpot